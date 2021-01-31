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В Барановичах женщина вышла ночью из дома с собакой и пропала
31.01.2021 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах пропала без вести 42-летняя Татьяна Николаевна Валуева, сообщает поисково-спасательный отряд
Татьяна вышла из дома на улице Взлетная около 00.40 30 января с собакой породы йоркширский терьер в неизвестном направлении.
С тех пор ее местонахождение неизвестно.
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С тех пор ее местонахождение неизвестно.
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