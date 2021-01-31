Посмотрите, как сейчас выглядит двор в Полоцке, где люди жаловались на черный снег

Источник материала: Tut.by

В середине недели портал Gorod214.by рассказал о проблеме жителей нескольких домов на улице Вологина в Полоцке, где лежал черный снег: с ближайшей котельной во дворы летела сажа. К выходным горожане сообщили , что ситуация значительно улучшилась.



Фото: читатели gorod214.by

Напомним, в микрорайоне Боровуха-3 есть котельная, которая работает на альтернативном топливе — щепе. Но дым и сажа, которые идут из трубы, осложняли жизнь людям в ближайших домах. Снег во дворах был черным, копоть оседала на подоконниках и окнах, белье на балконах и т.д.

После того, как проблему озвучил местный портал, а за ним и многие республиканские издания, на улицу Вологина прибыли специалисты. Они взяли пробы с котельной. Проверка установит, превышены ли допустимые нормы.

— Исходя из результатов будут приниматься меры реагирования, — пообещала заместитель председателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Галузо.



Так двор выглядит сейчас

К выходным ситуация улучшилась: местные жители прислали Gorod214.by фотографии, на которых видно, что из трубы котельной идет более светлый дым, а на снегу нет сажи.

Пока неизвестно, в чем именно была проблема — о результатах проверки еще официально не сообщили. И решена ли она окончательно — тоже неясно.