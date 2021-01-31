|
Посмотрите, как сейчас выглядит двор в Полоцке, где люди жаловались на черный снег
31.01.2021 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В середине недели портал Gorod214.by
Напомним, в микрорайоне Боровуха-3 есть котельная, которая работает на альтернативном топливе — щепе. Но дым и сажа, которые идут из трубы, осложняли жизнь людям в ближайших домах. Снег во дворах был черным, копоть оседала на подоконниках и окнах, белье на балконах и т.д.
После того, как проблему озвучил местный портал, а за ним и многие республиканские издания, на улицу Вологина прибыли специалисты. Они взяли пробы с котельной. Проверка установит, превышены ли допустимые нормы.
— Исходя из результатов будут приниматься меры реагирования, — пообещала заместитель председателя Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Анна Галузо.
К выходным ситуация улучшилась: местные жители прислали Gorod214.by фотографии, на которых видно, что из трубы котельной идет более светлый дым, а на снегу нет сажи.
Пока неизвестно, в чем именно была проблема — о результатах проверки еще официально не сообщили. И решена ли она окончательно — тоже неясно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В микрорайоне Боровуха-3 есть котельная, которая работает на альтернативном топливе - щепе. Но дым и сажа, которые идут из трубы, осложняли жизнь людям в ближайших...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)