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4 года ограничения свободы за наезд на милиционера
31.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧетыре года "химии" дали 25-летнему водителю, который в Барановичах сбил милиционера при выполнении обязанностей по охране общественного порядка.
10 августа водитель умышленно наехал на сотрудника внутренних дел и скрылся с места происшествия
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине, несмотря на это, был вскоре задержан. С водителя, сбившего милиционера при исполнении взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему, а автомобиль конфисковали в доход государства.
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Четыре года "химии" дали 25-летнему водителю, который в Барановичах сбил милиционера при выполнении обязанностей по охране общественного порядка. 10 августа...
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