Источник материала: БT

10 августа водитель умышленно наехал на сотрудника внутренних дел и скрылся с места происшествия

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 4 года ограничения свободы за наезд на милиционера Четыре года "химии" дали 25-летнему водителю, который в Барановичах сбил милиционера при выполнении обязанностей по охране общественного порядка. 10 августа...

Четыре года "химии" дали 25-летнему водителю, который в Барановичах сбил милиционера при выполнении обязанностей по охране общественного порядка.Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый заменил поврежденные стекла в машине, несмотря на это, был вскоре задержан. С водителя, сбившего милиционера при исполнении взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему, а автомобиль конфисковали в доход государства.