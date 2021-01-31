Локальные акции в Беларуси, протесты в России. Что происходит 31 января

Источник материала: Tut.by

За петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 47 тысячи человек. Белорусы проводят локальные акции протеста. А в России люди выходят в поддержку задержанного оппозицонера Алексея Навального. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Что случилось 30 января — самое важное:

Днем 30 января в офис Symbal.by на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска. Вечером четырех сотрудников магазина сначала отвезли в Советское РУВД, потом — в изолятор на Окрестина. На всех составили протокол за «мелкое хулиганство».

на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска. Вечером четырех сотрудников магазина сначала отвезли в Советское РУВД, потом — в изолятор на Окрестина. На всех за «мелкое хулиганство». Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі пракаментаваў прапанову Генеральнай пракуратуры наконт ўключэнні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга ў спіс «экстрэмісцкіх»: «З ім былі звязаны вельмі важныя старонкі гісторыі нашай з вамі маладой беларускай дзяржавы. І таптацца па сваім мінулым , калі мы глядзім у будучыню і хочам пабудаваць моцную, незалежную і квітнеючую краіну, на мой погляд, — недапушчальна », — мяркуе Варанецкі.

прапанову Генеральнай пракуратуры наконт ўключэнні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга ў спіс «экстрэмісцкіх»: «З ім былі звязаны вельмі важныя старонкі гісторыі нашай з вамі маладой беларускай дзяржавы. , калі мы глядзім у будучыню і хочам пабудаваць моцную, незалежную і квітнеючую краіну, на мой погляд, — », — мяркуе Варанецкі. В Минске задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов Фрунзенского района («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»). Милиция называет его организатором районных маршей .

31-летнего администратора телеграм-чатов Фрунзенского района («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»). Милиция называет его . Открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси за три дня подписали более 1,1 миллиона человек. Тем временем некоторые работники предприятий и организаций продолжают сообщать о том, что им «настоятельно рекомендуют» оставить свой автограф под обращением профсоюзов, другие же — о том, что подписали из-за своих убеждений.