ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Локальные акции в Беларуси, протесты в России. Что происходит 31 января

31.01.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 47 тысячи человек. Белорусы проводят локальные акции протеста. А в России люди выходят в поддержку задержанного оппозицонера Алексея Навального. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Что случилось 30 января — самое важное:

  • Днем 30 января в офис Symbal.by на Машерова, где раньше находился магазин, пришли сотрудники ОБЭП Советского РУВД Минска. Вечером четырех сотрудников магазина сначала отвезли в Советское РУВД, потом — в изолятор на Окрестина. На всех составили протокол за «мелкое хулиганство».
  • Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валерый Варанецкі пракаментаваў прапанову Генеральнай пракуратуры наконт ўключэнні нацыянальнага бел-чырвона-белага сцяга ў спіс «экстрэмісцкіх»: «З ім былі звязаны вельмі важныя старонкі гісторыі нашай з вамі маладой беларускай дзяржавы. І таптацца па сваім мінулым, калі мы глядзім у будучыню і хочам пабудаваць моцную, незалежную і квітнеючую краіну, на мой погляд, — недапушчальна», — мяркуе Варанецкі.
  • В Минске задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов Фрунзенского района («Жудро-суседзi») и Минского района («Тарасово»). Милиция называет его организатором районных маршей.
  • Открытое письмо профсоюзов про возможные последствия от экономических санкций в отношении Беларуси за три дня подписали более 1,1 миллиона человек. Тем временем некоторые работники предприятий и организаций продолжают сообщать о том, что им «настоятельно рекомендуют» оставить свой автограф под обращением профсоюзов, другие же — о том, что подписали из-за своих убеждений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 47 тысячи человек. Белорусы проводят локальные акции протеста. А в России...
 
Новости дня
Новости общества
 
4 года ограничения свободы за наезд на милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by