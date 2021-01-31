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Локальные акции в Беларуси, протесты в России. Что происходит 31 января
31.01.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 47 тысячи человек. Белорусы проводят локальные акции протеста. А в России люди выходят в поддержку задержанного оппозицонера Алексея Навального. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.
Что случилось 30 января — самое важное:
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За петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским подписалось уже более 47 тысячи человек. Белорусы проводят локальные акции протеста. А в России...
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