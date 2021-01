10 месяцев дистанционного образования в вузах. Чему научились преподаватели и студенты? Мнение

Источник материала: Tut.by

За плечами преподавателей высшей школы 10 месяцев дистанционного обучения. Что дал этот опыт? Своим мнением и результатами опроса студентов и коллег делится Елена Руденко, профессор, доктор филологических наук, преподаватель БГУ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

БГУ был первым вузом, который наиболее последовательно и полно ввел удаленку.

Помимо заботы о здоровье студентов и преподавателей, alma mater продемонстрировала мобильность, гибкость и изрядный образовательный потенциал. Это был отличный маркетинговый ход: БГУ показал, что именно он — лидер новых образовательных технологий и дистанционного обучения и его особый статус должен быть признан

всеми.



Елена Руденко. Фото: личная страница в фейсбуке

Конечно, первое время (и не только первое) мы брели наощупь. В разных вузах страны дистанционка могла не вводиться или вводилась частично (ведь карантина не было, да и COVID’а поначалу, кажется, не было) или для ее реализации требовалось ездить на работу (!). В преподавании мы тоже изобретали кто во что горазд.

В БГУ принята единая образовательная платформа Moodle, давно и хорошо зарекомендовавшая себя в Европе. Она не очень, не сразу и не вся приглянулась коллегам — мы пользовали Zoom, Skype и даже американскую Blackboard. Некоторые ухитрялись обучать посредством Viber’a и электронной почты. Заинтересованные лица уверяли, что Google Classroom лучше всех образовательных платформ вместе взятых, но до этого дело пока не дошло.

Для руководства было очень непривычным отсутствие контроля за посещаемостью

студентов и присутствием преподавателей на занятиях. Мысль о том, что нет прямой связи между явкой и успеваемостью студента или эффективностью преподавателя, всегда была одной из самых крамольных в нашей высшей школе.

В процессе освоения удаленки — и новой реальности в целом — выяснились вполне

предсказуемые вещи:

Онлайн-обучение рассчитано на мотивированного студента. Обычное, наверное, тоже, но, увы, мотивированны далеко не все. А «вживую» вероятность привести нерадивого студента хотя бы к минимальному соответствию получаемому диплому гораздо выше.

Все люди разные. Все студенты разные и все преподаватели разные. Разные люди по-разному учатся и по-разному преподают. Некоторым легче усваивать материал аудиторно, и дистанционка для них во многом потерянное время, меньшая эффективность и дополнительные усилия. Другие, напротив, предпочитают сами выбирать время, содержание и форму обучения. Для них дистанционное образование — самая лучшая форма, самая свободная и креативная, и таким образом они могут выучиться чему угодно.

То же и с преподавателями. Некоторые не могут перестроиться. Драйв от личного

контакта с аудиторией перевешивает для них страх инфицирования. Они уверены, что в

традиционном преподавании есть магия, которую невозможно реализовать удаленно. Другая часть приспособилась к изменившемуся миру и стремится использовать все преимущества онлайн-обучения и в здравоохранном, и в образовательном смысле.

Из этих двух трюизмов следует закономерный вывод: дистанционное обучение — это

другой вид обучения, а не просто то же самое, но онлайн. Соответственно, удаленное

образование требует другого подхода и других методик. Например, отличная лекция аттрактивного профессора может абсолютно не сработать по видео. Здесь обязательным

минимумом качества будет предоставленный электронный конспект, презентация и список литературы. А что касается харизмы…

Здесь не место для обсуждения разных способов подачи теоретического материала,

проведения практических и семинарских занятий, зачетов и экзаменов. Но мой опыт онлайн-преподавания научил меня двум важным вещам.

Качественное удаленное обучение требует большей квалификации, тщательности, дисциплины; большего времени и усилий. Отсутствие личного контакта может компенсироваться только профессионализмом. При дистанционном образовании необходима образовательная платформа. Белорусам нет нужды изобретать велосипед: в мире разработано достаточное количество образовательных платформ, пригодных как для высшего, так и для среднего образования. Как правило, они легко русифицируются, интуитивно понятны и имеют дружественный интерфейс. Если иногда нам кажется, что в той или иной платформе что-то не так, то даже страшно представить, сколько всего будет не так в том, что мы — не имея опыта — изобретем сами.

Образовательная платформа связывает воедино все элементы учебного процесса.

Именно это выгодно отличает ее от инструментов типа Zoom или Skype. На образовательной платформе (я буду приводить в пример старый добрый Moodle) каждый учебный курс может быть полностью разработан — от базовой программы до наполнения онлайн-лекциями, конкретными заданиями, необходимыми материалами и ссылками — и представлен студенту в целостном виде, причем эта целостность пополняется и хорошеет в реальном времени и может неоднократно наращиваться и использоваться, в том числе и в общем доступе. И у преподавателя, и у студента есть личный кабинет, связанный с нужным курсом, онлайн-тестами и календарем — все элементы связаны воедино, и это создает дополнительные возможности: учет и статистика учебного времени (вот он, вожделенный контроль на рабочих местах!), выполнения учебной программы, успеваемости. Образовательный процесс становится прозрачным и для студента, и для преподавателя, и для администрации.

Студенты, выросшие на цифровых технологиях и гаджетах, попадают в привычную среду:

черпают информацию из Интернет-источников, усваивают знания структурированно, по

модулям, и отчетность за каждый модуль фиксируется системой. Рейтинг и текущая

успеваемость приобретают бОльшую значимость даже на сугубо теоретических предметах, где, казалось бы, весь материал можно выучить самостоятельно и одномоментно. Процесс обучения становится более ровным, промежуточные результаты очевидны для студента, и итоговая оценка понятна и предсказуема.

Если преподаватель ставит целью обеспечить все сказанное выше (ведь это как бы

хорошо, правда?), то больше уже не нужно доказывать, что дистанционное образование

требует времени, труда и специальных знаний. То есть дистанционное образование нужно учиться делать, и для этого есть специальные программы (тоже онлайн), как серьезные (например, How To Teach Online — Online Teaching Course на очень известном портале Интернет-образования FutureLearn), так и спекулятивные однодневки.



Фото: pixabay.com

Учиться лучше у успешных. Например, на образовательных порталах FutureLearn или Coursera часто повторяются названия одних и тех же университетов, предлагающих разные курсы. Именитые высшие учебные заведения всего мира стали все чаще и чаще предлагать себя таким образом. Например, среди активных разработчиков курсов на FutureLearn часто встречается University Сollege of London из первой двадцатки элитных учебных заведений мира, известный тем, что охотно (и за немалые деньги) предоставляет свои услуги иностранцам.

В мире есть университеты, которые начали специализироваться на дистанционном

обучении задолго до пандемии. Например, UNISA — Университет Южной Африки, который позиционирует себя как «крупнейшее учреждение открытого дистанционного обучения в Африке, старейший специализированный университет дистанционного обучения в мире, обучающий почти треть студентов Южной Африки». 90 процентов обучения в UNISA осуществляется онлайн, особенно что касается гуманитаристики: Colledge of Arts полностью работает дистанционно.

Все сказанное выше подталкивает нас к простому решению вопроса: как применить

нелегкий опыт прожитого года? Как развить его?

Когда наступят светлые времена, не стоит ни от чего отказываться. Можно и нужно совмещать аудиторные и дистанционные формы. Обмен живой энергией преподавателя и студента дорогого стоит. Это раритетная вещь, и в конце концов именно на этом стоит Университет. Нужно продолжать учиться дистанционному образованию и развивать его. Наши университеты могут даже зарабатывать дистанционным образованием. На той же Courser’е уже немало русскоязычных курсов, предлагаемых университетами Санкт-Петербурга и Москвы. Электронные учебники и обучение через YouTube тоже пользуются все большей популярностью.

В Беларуси немало людей и учреждений — государственных и частных — занимаются

развитием образовательных технологий. Такие структуры есть и в Министерстве

образования, и в БГУ, и много где еще. Я надеюсь, что мое субъективное мнение

спровоцирует ряд других: буду учиться не только на своем опыте, но и на чужих.

Мнения некоторых моих студентов (все сильные!)

«Мне больше нравится аудиторный тип обучения, и тому есть несколько причин. Работы при ДО становится в разы больше: нужно самостоятельно прорабатывать каждую тему каждого занятия. Многие студенты просто не выдерживают этого напряжения. Успеваемость некоторых девочек из моей группы сильно упала, что объяснялось банальной усталостью. Многие преподаватели не научились корректно пользоваться системой, отсюда неэффективность и проблемы. Насколько я знаю, младшие курсы задались весьма справедливым вопросом: „А для чего университет вообще нужен, если все знания мы должны приобретать самостоятельно?“ Изучение иностранного языка без аудиторных занятий, на мой взгляд, невозможно. Без аудиторных занятий изучаемый язык улетучивается».

«Лично я предпочитаю дистанционный вид обучения по нескольким причинам. Наша профессия (лингвист-переводчик) дается одинаково как в аудитории, так и дома через компьютер. Благодаря дистанционному обучению стало больше времени, это позволяет не только готовиться к занятиям или экзаменам, но также параллельно работать. Соответственно, учеба дается легче, ведь благодаря ДО усталости намного меньше. Успеваемость улучшилась. Аудиторные экзамены наши студенты сдали очень хорошо и без пересдач».

«ДО гораздо удобнее во многих отношениях, учиться проще, комфортнее, но приходится выполнять больше заданий, которые отнимают очень много времени. Если говорить об усвоении материала, то ДО подходит далеко не всем студентам и годится только для некоторых предметов. Лично мне кажется, что материал усваивается хуже. В итоге не только преподавателям сложно оценить уровень усвоения материала студентами, но и самим студентам сложно понять, что они на самом деле знают».

«Аудиторно учиться, пожалуй лучше: усваивается медленнее, но надежнее, не так легковесно и фрагментарно, как при ДО».

Мнения преподавателей

«Сначала я вникала в процесс работы с Moodle и тупо не успевала создавать задания и проверять их. Т.е. часто я проверяла некоторые задания через 1−2 недели, и студенты успевали повторить одни и те же ошибки. Когда у меня уже были заготовочки с заданиями, тестами и т.д., процесс пошел лучше. И да, результаты другие. Стало больше „четверошных“ результатов и неудов, а самые сильные студенты постоянно просили сдать задание позже. Потом я еще гугл-опросник делала. 4 человека из 9 написали, что не справлялись с объемом письменных заданий по всем предметам и хотят учиться живьем. Я считаю, что ДО требует серьезной самоорганизации со стороны студентов (по себе знаю, сколько онлайн-курсов я не прошла до конца, потому что не сумела организовать свое время). А ко всему, что называется „само-“, наши студенты приучены очень мало. И без тотального контроля жить не умеют».

«При ДО плохие студенты становятся еще хуже. Но для тех, кто отстает из-за работы, это шанс. Успеваемость упала. Причины — это слабая техника или Интернет дома и нулевые навыки самостоятельного обучения».

«Дистанционное обучение — это эрзац-обучение. Да, собственно, сейчас все образование такое».

Общим местом высказанных преподавателями мнений было:

Хорошие студенты остались хорошими, а плохие — плохими. Из дистанционки надо что-то взять, что-то оставить.

Я разделяю общие идеи, высказанные коллегами. У меня двойственное отношение к дистанционному обучению. Я люблю ходить на работу! Коллеги знают: преподаватель в аудитории сродни актеру на сцене. Профессионально и вдохновенно работаешь — получаешь отклик и удовольствие.

После перехода на удаленку я очень много училась и многому научилась. Я люблю учиться (это лучше, чем работать) и чувствую себя очень выросшей. И в ДО есть много чему учиться и куда расти. Грамотно организовать удаленное занятие — это драйв. Но совсем другого рода, чем в аудитории. Обмена энергией нет. И работы несравнимо больше. Как быть?

Пожалуй, стоит еще поучиться. И у авторов других мнений тоже :)