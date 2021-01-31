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Обморожения у детей. Профилактика и первая помощь

31.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обморожение - холодовая травма, которая возникает в основном на улице. Опасность обморожения для детей заключается в том, что они, заигрываясь на улице зимой, не всегда могут почувствовать, что их конечности сильно замерзли. У детей эпидермис более рыхлый, воздушный. У них очень активный ростковый большой слой и тонкая дерма. 



Все это объясняет то, что кожа ребенка гораздо чувствительнее кожи взрослого человека. И часто происходит, что ребенок чувствует, что сильно замерз, когда уже наступает достаточно сильное обморожение. 


Более всего подвержены обморожению:


  • нос
  • щеки
  • уши
  • пальцы рук и ног


Обморожения у детей. Профилактика и первая помощь


Обморожение не всегда наступает при сильном минусе. Маленького ребенка можно обморозить при плюс 10 градусах

 Условия, сопутствующие обморожению:


  • повышенная влажность
  • сильный ветер
  • долгое нахождение на улице


Обморожения у детей. Профилактика и первая помощь

Очень важно следить за тем, как ребенок одет


Не допускайте промокания обуви и варежек. Предупредите ребенка, что в случае намокания, пусть придет домой за сухими вещами! Сухие руки и ноги очень важны. 


Симптомы обморожения:

- дрожь

- болезненность

- покалывание

- снижение чувствительности

- бледность кожи

Обморожения у детей. Профилактика и первая помощь


Степени обморожения: 


I - бледность, синюшность, нет повреждений покровов

II - бледность, синюшность, на коже появляются пузыри

III - руки могут быть как бордового, так и белого цвета, на коже появляются пузыри, содержащие красную жидкость

IV - некроз тканей 



 

Что ни в коем случае нельзя делать при обморожении? 


  • растирать (интенсивно воздействовать) место обморожения
  • засовывать в горячую воду 
  • класть руки на батарею, печку, обогреватель 
  • растирать обмороженное место подсолнечным маслом
Обморожения у детей. Профилактика и первая помощь



Первая помощь при обморожении у ребенка: 


- забрать ребенка в теплое помещение

- снять с ребенка мокрую одежду или обувь

- провести осмотр обмороженного места 

- пассивно разогревать обмороженное место 

- предложить теплое питье


Полный выпуск программы "Здорово здоровым быть".

 
 
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Обморожение - холодовая травма, которая возникает в основном на улице. Опасность обморожения для детей заключается в том, что они, заигрываясь на улице зимой, не...
 
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