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Более всего подвержены обморожению:

нос

щеки

уши

пальцы рук и ног

Обморожение не всегда наступает при сильном минусе. Маленького ребенка можно обморозить при плюс 10 градусах

Условия, сопутствующие обморожению:

повышенная влажность

сильный ветер

долгое нахождение на улице

Очень важно следить за тем, как ребенок одет





Симптомы обморожения:





Степени обморожения:

Что ни в коем случае нельзя делать при обморожении?

растирать (интенсивно воздействовать) место обморожения

засовывать в горячую воду

класть руки на батарею, печку, обогреватель

растирать обмороженное место подсолнечным маслом









Первая помощь при обморожении у ребенка:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обморожения у детей. Профилактика и первая помощь Обморожение - холодовая травма, которая возникает в основном на улице. Опасность обморожения для детей заключается в том, что они, заигрываясь на улице зимой, не...

. Опасность обморожения для детей заключается в том, что они, заигрываясь на улице зимой, не всегда могут почувствовать, что их конечности сильно замерзли. У детей эпидермис более рыхлый, воздушный. У них очень активный ростковый большой слой и тонкая дерма.Все это объясняет то, что кожа ребенка гораздо чувствительнее кожи взрослого человека. И часто происходит, что ребенок чувствует, что сильно замерз, когда уже наступает достаточно сильное обморожение.