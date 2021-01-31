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Обморожения у детей. Профилактика и первая помощь
31.01.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбморожение - холодовая травма, которая возникает в основном на улице. Опасность обморожения для детей заключается в том, что они, заигрываясь на улице зимой, не всегда могут почувствовать, что их конечности сильно замерзли. У детей эпидермис более рыхлый, воздушный. У них очень активный ростковый большой слой и тонкая дерма.
Все это объясняет то, что кожа ребенка гораздо чувствительнее кожи взрослого человека. И часто происходит, что ребенок чувствует, что сильно замерз, когда уже наступает достаточно сильное обморожение.
Более всего подвержены обморожению:
Обморожение не всегда наступает при сильном минусе. Маленького ребенка можно обморозить при плюс 10 градусах
Условия, сопутствующие обморожению:
Очень важно следить за тем, как ребенок одет
Не допускайте промокания обуви и варежек. Предупредите ребенка, что в случае намокания, пусть придет домой за сухими вещами! Сухие руки и ноги очень важны.
Симптомы обморожения:- дрожь
- болезненность
- покалывание
- снижение чувствительности
- бледность кожи
Степени обморожения:
I - бледность, синюшность, нет повреждений покровов
II - бледность, синюшность, на коже появляются пузыри
III - руки могут быть как бордового, так и белого цвета, на коже появляются пузыри, содержащие красную жидкость
IV - некроз тканей
Что ни в коем случае нельзя делать при обморожении?
Первая помощь при обморожении у ребенка:
- забрать ребенка в теплое помещение
- снять с ребенка мокрую одежду или обувь
- провести осмотр обмороженного места
- пассивно разогревать обмороженное место
- предложить теплое питье
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Обморожение - холодовая травма, которая возникает в основном на улице. Опасность обморожения для детей заключается в том, что они, заигрываясь на улице зимой, не...
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