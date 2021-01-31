"Многодетные миллионеры": можно ли прожить на пособие по уходу за ребенком?

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 31 янв – Sputnik. Начиная с 1 февраля, семьи, где родился второй и более ребенок, будут ежемесячно получать пособие в размере 540,48 рубля, плюс доплата за ребенка до 18 лет составит 130 рублей с копейками, в итоге, получается 670 рублей – практически зарплата.

"Согласна, сумма выглядит внушительно, особенно, если сравнивать, например, с зарплатой моей мамы, которая всю жизнь работает библиотекарем в школе и получает чуть более 400 рублей. Можно сказать, это пособие сравнимо с зарплатами, которые получают многие мои знакомые", - сообщила мать троих детей из Витебска Дарья.

По словам собеседницы, некоторые знакомые называют пособие – "зарплатой из ниоткуда": якобы, родители получают деньги лишь за то, что воспитывают детей.

Но, считает Дарья, даже столь приличных, по белорусским меркам, пособий недостаточно, чтобы удовлетворить детские нужды.

CC0 / Pixabay / Goumbik / Pixabay / Goumbik Минска Власти выделят предпринимателям 380 тысяч долларов

Дорогие дети

Муж Дарьи работает на минскую фирму, поэтому получает, по витебскими меркам, очень неплохо. Зарплата у витеблянки тоже была относительно неплохой, хотя и не дотягивала до средней официальной, так что денег в семье хватало. Но с рождением третьего ребенка родители начали ощущать финансовое напряжение.

По словам собеседницы, современных детей трудно чем-то удивить, поскольку их окружает огромное количество развлечений, вкусностей и прочих благ. Родители, естественно, хотят, чтобы ребята ни в чем не нуждались, а цены в магазинах немаленькие и все время растут, и поэтому денег на них уходит много.

"Мы стараемся не тратить много на игрушки, большую часть покупаем в магазинах с низкими ценами, поскольку сын постоянно видит что-то у других и просит точно такое же. К слову, многие родители стараются покупать недорогие игрушки, поскольку ребята довольно быстро их ломают, и брать что-то дорогое, если это не подарок на праздник, смысла нет", - подчеркнула собеседница.

При этом, по словам Дарьи, если что-то покупается одному ребенку, то и второму нужно сделать какой-то подарок, иначе тот обидится. Младшей дочке несколько месяцев и она в "гонках с подарками" пока не участвует.

В семье, где несколько детей, постоянно возникают проблемы и с едой: старшая дочь, уже подросток, с детства не любит картошку, и поэтому, когда готовятся блюда из картофеля, для старшей приходится готовить отдельно, уговорить ее присоединиться к семье, - невозможно. Средний сын, глядя на сестру, в свои четыре года тоже начал "воротить нос" от некоторых блюд, поэтому, по словам Дарьи, стряпня превращается иногда в целое приключение: нужно приготовить что-то такое, чтобы ели все, а это значит, что экономить на еде не получается.

С одеждой семье тоже не повезло: учитывая, что старший ребенок – девочка, средний – мальчик, а младшей дочке всего четыре месяца, ни о каком "донашивании" младшими речи быть не может – каждому ребенку покупается своя.

"Хорошо, что иногда помогают знакомые и отдают какие-то вещи после своих детей, мы тоже их потом передаем. Младшим детям стараемся покупать одежду на интернет-барахолках, но со старшей такие фокусы уже не проходят", - отмечает витеблянка.

Нехитрые подсчеты

По словам Дарьи, после рождения второго ребенка она долго не могла привыкнуть, что покупая еду, нужно все в уме делить на четыре. Например, если раньше в семье считалось, что полкило мандаринов - много, то сейчас это, примерно, по две штуки каждому. С другими продуктами такая же история: например, полкило фарша - это чуть более 100 граммов на каждого члена семьи.

Дарья вспомнила: недавно пекла домашнюю пиццу и поймала себя на мысли, что скоро придется задействовать сразу два противня, поскольку одного уже не хватает, чтобы хоть немного еды осталось "на потом".

По словам собеседницы, приходится ежедневно ходить в магазин, чтобы докупить каких-то продуктов.

"При нынешних ценах мы тратим минимум 20 рублей, а в корзине лежат молоко, батон, йогурт, причем, на четверых нужно четыре йогурта, а к нему дети просят булочки, плюс творог, сметана и еще какая-то мелочь. Все! За месяц таких трат набегает на приличную сумму, поскольку в двадцатку еще нужно уложиться", - объяснила многодетная мать.

По ее словам, ежемесячно семья тратит, минимум, 700-800, а то и 900 рублей только на продукты. К этому следует добавить оплату съемного жилья и коммуналку, а все вместе тянет почти на 400 рублей. Плюс бытовая химия: стиральные порошки, которые тратятся килограммами, разные моющие средства, освежители. Еще нужны мыло, шампуни, гели и прочие предметы личной гигиены. Эта категория товаров "забирает" около 50 рублей. На кружки и тренировки в месяц уходит еще 60 рублей.

Дешевые подгузники семья старается не покупать, поскольку они протекают и натирают ребенку кожу, поэтому, если нет акций, на них уходит еще около 70 рублей в месяц.

Если все перечисленные Дарьей ежемесячные траты сложить, то уже получается 1480 рублей! И это - без учета кредитов, оплаты мобильной связи, домашнего интернета, книг и раскрасок для малышей, игрушек, каких-то мелких детских "хотелок", одежды, поскольку кому-нибудь из пяти членов семьи ежемесячно нужно что-то покупать, и прочих трат, которые, в итоге, складываются в приличную сумму. Причем, по сути, это траты на семью с двумя детьми, ведь младшая дочь, кроме подгузников, не требует особых расходов.

Вместе с пособием, доплатами и зарплатой мужа доход семьи составляет, примерно, 1700 белорусских рублей в месяц, из которых откладывать на покупку квартиры почти не получается.

"Периодически слышу фразы, типа "а вот при войне вы не жили", "а вот в 90-е ", так, извините, сейчас не война и не 90-е, зачем с ними сравнивать? Мне кажется нужно равняться на лучшее, а не смотреть в сторону плохих примеров", - отметила витеблянка.

По словам Дарьи, чтобы пособия действительно хватало, оно должно составлять на второго и последующего ребенка минимум 1000 рублей. Хотя, как отметила собеседница, пособие в 670 рублей - больше зарплаты некоторых ее знакомых, которым, получается, выгоднее сидеть в декрете, чем работать.

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