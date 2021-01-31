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"Многодетные миллионеры": можно ли прожить на пособие по уходу за ребенком?
31.01.2021 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 31 янв – Sputnik. Начиная с 1 февраля, семьи, где родился второй и более ребенок, будут ежемесячно получать пособие в размере 540,48 рубля, плюс доплата за ребенка до 18 лет составит 130 рублей с копейками, в итоге, получается 670 рублей – практически зарплата.
"Согласна, сумма выглядит внушительно, особенно, если сравнивать, например, с зарплатой моей мамы, которая всю жизнь работает библиотекарем в школе и получает чуть более 400 рублей. Можно сказать, это пособие сравнимо с зарплатами, которые получают многие мои знакомые", - сообщила мать троих детей из Витебска Дарья.
По словам собеседницы, некоторые знакомые называют пособие – "зарплатой из ниоткуда": якобы, родители получают деньги лишь за то, что воспитывают детей.
Но, считает Дарья, даже столь приличных, по белорусским меркам, пособий недостаточно, чтобы удовлетворить детские нужды.
Дорогие дети
Муж Дарьи работает на минскую фирму, поэтому получает, по витебскими меркам, очень неплохо. Зарплата у витеблянки тоже была относительно неплохой, хотя и не дотягивала до средней официальной, так что денег в семье хватало. Но с рождением третьего ребенка родители начали ощущать финансовое напряжение.
По словам собеседницы, современных детей трудно чем-то удивить, поскольку их окружает огромное количество развлечений, вкусностей и прочих благ. Родители, естественно, хотят, чтобы ребята ни в чем не нуждались, а цены в магазинах немаленькие и все время растут, и поэтому денег на них уходит много.
"Мы стараемся не тратить много на игрушки, большую часть покупаем в магазинах с низкими ценами, поскольку сын постоянно видит что-то у других и просит точно такое же. К слову, многие родители стараются покупать недорогие игрушки, поскольку ребята довольно быстро их ломают, и брать что-то дорогое, если это не подарок на праздник, смысла нет", - подчеркнула собеседница.
При этом, по словам Дарьи, если что-то покупается одному ребенку, то и второму нужно сделать какой-то подарок, иначе тот обидится. Младшей дочке несколько месяцев и она в "гонках с подарками" пока не участвует.
© Sputnik Максим Богданович
В семье, где несколько детей, постоянно возникают проблемы и с едой: старшая дочь, уже подросток, с детства не любит картошку, и поэтому, когда готовятся блюда из картофеля, для старшей приходится готовить отдельно, уговорить ее присоединиться к семье, - невозможно. Средний сын, глядя на сестру, в свои четыре года тоже начал "воротить нос" от некоторых блюд, поэтому, по словам Дарьи, стряпня превращается иногда в целое приключение: нужно приготовить что-то такое, чтобы ели все, а это значит, что экономить на еде не получается.
С одеждой семье тоже не повезло: учитывая, что старший ребенок – девочка, средний – мальчик, а младшей дочке всего четыре месяца, ни о каком "донашивании" младшими речи быть не может – каждому ребенку покупается своя.
"Хорошо, что иногда помогают знакомые и отдают какие-то вещи после своих детей, мы тоже их потом передаем. Младшим детям стараемся покупать одежду на интернет-барахолках, но со старшей такие фокусы уже не проходят", - отмечает витеблянка.
Нехитрые подсчеты
По словам Дарьи, после рождения второго ребенка она долго не могла привыкнуть, что покупая еду, нужно все в уме делить на четыре. Например, если раньше в семье считалось, что полкило мандаринов - много, то сейчас это, примерно, по две штуки каждому. С другими продуктами такая же история: например, полкило фарша - это чуть более 100 граммов на каждого члена семьи.
© Sputnik / Константин Михальчевский
Дарья вспомнила: недавно пекла домашнюю пиццу и поймала себя на мысли, что скоро придется задействовать сразу два противня, поскольку одного уже не хватает, чтобы хоть немного еды осталось "на потом".
По словам собеседницы, приходится ежедневно ходить в магазин, чтобы докупить каких-то продуктов.
"При нынешних ценах мы тратим минимум 20 рублей, а в корзине лежат молоко, батон, йогурт, причем, на четверых нужно четыре йогурта, а к нему дети просят булочки, плюс творог, сметана и еще какая-то мелочь. Все! За месяц таких трат набегает на приличную сумму, поскольку в двадцатку еще нужно уложиться", - объяснила многодетная мать.
По ее словам, ежемесячно семья тратит, минимум, 700-800, а то и 900 рублей только на продукты. К этому следует добавить оплату съемного жилья и коммуналку, а все вместе тянет почти на 400 рублей. Плюс бытовая химия: стиральные порошки, которые тратятся килограммами, разные моющие средства, освежители. Еще нужны мыло, шампуни, гели и прочие предметы личной гигиены. Эта категория товаров "забирает" около 50 рублей. На кружки и тренировки в месяц уходит еще 60 рублей.
Дешевые подгузники семья старается не покупать, поскольку они протекают и натирают ребенку кожу, поэтому, если нет акций, на них уходит еще около 70 рублей в месяц.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Если все перечисленные Дарьей ежемесячные траты сложить, то уже получается 1480 рублей! И это - без учета кредитов, оплаты мобильной связи, домашнего интернета, книг и раскрасок для малышей, игрушек, каких-то мелких детских "хотелок", одежды, поскольку кому-нибудь из пяти членов семьи ежемесячно нужно что-то покупать, и прочих трат, которые, в итоге, складываются в приличную сумму. Причем, по сути, это траты на семью с двумя детьми, ведь младшая дочь, кроме подгузников, не требует особых расходов.
Вместе с пособием, доплатами и зарплатой мужа доход семьи составляет, примерно, 1700 белорусских рублей в месяц, из которых откладывать на покупку квартиры почти не получается.
"Периодически слышу фразы, типа "а вот при войне вы не жили", "а вот в 90-е ", так, извините, сейчас не война и не 90-е, зачем с ними сравнивать? Мне кажется нужно равняться на лучшее, а не смотреть в сторону плохих примеров", - отметила витеблянка.
По словам Дарьи, чтобы пособия действительно хватало, оно должно составлять на второго и последующего ребенка минимум 1000 рублей. Хотя, как отметила собеседница, пособие в 670 рублей - больше зарплаты некоторых ее знакомых, которым, получается, выгоднее сидеть в декрете, чем работать.
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