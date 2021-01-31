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В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии
31.01.2021 16:05 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 января. В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), сообщает
Ее местонахождение сейчас неизвестно.
Вместе с ней задержаны Анисия Гурская (Козлюк) и ее муж Юлий Ильющенко.
Также правозащитники сообщают о задержаниях в Минске еще нескольких человек, в том числе Антонины Акудович, Александры Беганской и Дмитрия Марецкого. Последний находится в Московском РУВД.
В телеграм-каналах сообщают о точечных задержаниях людей в медицинских масках на проспекте Независимости. Возле станции метро "Октябрьская" и возле кафе Daily Dose задерживают людей якобы для "подтверждения личности".
БелаПАН.
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Минск, 31 января. В центре Минска задержано несколько человек, в том числе журналистка из Швейцарии Люция Чирки (Luzia Tschirky), сообщает spring96.org. Ее местонахождение сейчас...
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