Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле отмечает 100-летний юбилей

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За целый век она несколько раз меняла название, носила имена трех разных композиторов и неоднократно переезжала с места на место. Одна из старейших музыкальных школ страны отмечает 100-летний юбилей. Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле подарила миру немало талантов. Ее выпускники покорили крупные концертные площадки не только Беларуси, но и мира. Репортаж Анны Ковалевой.









Полвека творчества и преподавания как на ладони. Здесь имена ее самых звездных воспитанников, их победы. Хотя, Людмила Федорова и признается - это лишь капля в море. В музыкальную школу еще ученицей маленькая Люда пришла в 7 лет, а получив профессию, вернулась сюда уже педагогом. Первое рабочее место стало единственным: в трудовой книжке за всю жизнь только одна запись.











Ежегодный выпуск - около 100 юных музыкантов. Многие - в созвездии лучших в Беларуси

Хотя уже тогда гомельская школа вышла в лидеры. В числе учащихся 700 человек. Плюс почти 70 педагогов. Ежегодный выпуск около 100 юных музыкантов. Многие вошли в созвездие лучших в Беларуси. О музыкальной школе узнала вся страна. Хотя путь к звездам, по закону жанра, был сквозь тернии: довоенный период, эвакуация за полторы тысячи километров и, наконец, возвращение к истокам.













Номер один – и в названии, и в рейтинге самых успешных в регионе. Пожалуй, этот факт за все 100 лет истории оставался неизменным всегда. Со временем у школы появился свой концертный зал. Ее ученики стали выступать на фестивалях Франции, Германии, Польши. Да и нынешние воспитанники не менее успешно покоряют концертные площадки Европы.От трех до пяти часов в день. У Мирославы скоро выступления в Минске , Брянске и Питере.











Пятиклассница дает фору многим взрослым. Сегодня она лауреат масштабных конкурсов и стипендиат Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. В мечтах и планах Мирославы - стать известной пианисткой.

В школе есть и 22 музыкальных коллектива, часть - со званием "образцовый"





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