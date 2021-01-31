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Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле отмечает 100-летний юбилей

31.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За целый век она несколько раз меняла название, носила имена трех разных композиторов и неоднократно переезжала с места на место. Одна из старейших музыкальных школ страны отмечает 100-летний юбилей. Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле подарила миру немало талантов. Ее выпускники покорили крупные концертные площадки не только Беларуси, но и мира. Репортаж  Анны Ковалевой.

Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле отмечает 100-летний юбилей

Полвека творчества и преподавания как на ладони. Здесь имена ее самых звездных воспитанников, их победы. Хотя, Людмила Федорова и признается - это лишь капля в море. В музыкальную школу еще ученицей маленькая Люда пришла в 7 лет, а получив профессию, вернулась сюда уже педагогом. Первое рабочее место стало единственным: в трудовой книжке за всю жизнь только одна запись.

Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле отмечает 100-летний юбилей

Ежегодный выпуск - около 100 юных музыкантов. Многие - в созвездии лучших в Беларуси 

Хотя уже тогда гомельская школа вышла в лидеры. В числе учащихся  700 человек. Плюс почти 70 педагогов. Ежегодный выпуск около 100 юных музыкантов. Многие вошли в созвездие лучших в Беларуси. О музыкальной школе узнала вся страна. Хотя путь к звездам, по закону жанра, был сквозь тернии: довоенный период, эвакуация за полторы тысячи километров и, наконец, возвращение к истокам.

Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле отмечает 100-летний юбилей

На этой улице век назад и расположилась ныне одна из старейших музыкальных школ Беларуси. Название улица Садовая за собой сохранила. А вот здание номер один на картах Гомеля больше не числится. В 1934 году школа переехала на улицу Жарковского. Здесь она находится до сих пор. 
Номер один – и в названии, и в рейтинге самых успешных в регионе. Пожалуй, этот факт за все 100 лет истории оставался неизменным всегда. Со временем у школы появился свой концертный зал. Ее ученики стали выступать на фестивалях Франции, Германии, Польши. Да и нынешние воспитанники не менее успешно покоряют концертные площадки Европы.От трех до пяти часов в день. У Мирославы скоро выступления в Минске, Брянске и Питере.

Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле отмечает 100-летний юбилей

Пятиклассница дает фору многим взрослым. Сегодня она лауреат масштабных конкурсов и стипендиат Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. В мечтах и планах Мирославы - стать известной пианисткой.

В школе есть и 22 музыкальных коллектива, часть - со званием "образцовый"

Детская школа искусств имени Чайковского в Гомеле отмечает 100-летний юбилей

Причем, несмотря на преклонный возраст, школа звучит в унисон с тенденциями времени. Это читается даже в техническом оснащении – классы вокала оборудованы самой современной аппаратурой. К слову, в год векового юбилея и сама школа получила новый облик. Часть учебных и концертных помещений обновились, а юные музыканты получили в подарок новые духовые и народные инструменты. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За целый век она несколько раз меняла название, носила имена трех разных композиторов и неоднократно переезжала с места на место. Одна из старейших музыкальных...
 
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