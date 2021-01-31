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Агрокомбинат "Ждановичи": овощи в теплицах, благоухающий урожай на цветочных плантациях

31.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Богатый урожай круглый год. Свежие овощи аграрии выращивают в теплицах. Например, в агрокомбинате "Ждановичи" сейчас собирают огурцы - в день от 10 до 16 тонн продукции. Средняя урожайность - около 50 килограммов с метра квадратного. К слову, выращивают их на минеральной вате - без химии. Комфортные условия создают также с помощью капельного полива и ламп. Общая площадь закрытого грунта в хозяйстве - более 30 гектаров.

Надежда Рубан, начальник производства продукции защищенного грунта агрокомбината "Ждановичи": "Также у нас в хозяйстве выращивается томат: крупноплодные, сливка, черри, розовые, желтые и также есть черные. И выращиваем мы немаленькие объемы: перцы (оранжевые, красные, желтые), а также баклажаны.  В данный момент они высажены, рассадный момент прошли, ждем продукцию".

Агрокомбинат "Ждановичи": овощи в теплицах, благоухающий урожай на цветочных плантациях

Благоухающий урожай сейчас собирают и на цветочных плантациях. Всего на площади в 2 гектара красуются более 20 сортов роз. Ежедневно срезают около 15 тысяч бутонов. К слову, вскоре спрос на цветочную продукцию вырастет. К весенним праздникам здесь предложат не только пышные букеты "королевы цветов", распустятся и тюльпаны.

 
 
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Богатый урожай круглый год. Свежие овощи аграрии выращивают в теплицах. Например, в агрокомбинате "Ждановичи" сейчас собирают огурцы - в день от 10 до 16 тонн...
 
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