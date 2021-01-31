Открытие производств в лесном хозяйстве Беларуси призвано освоить новые виды продукции

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Углубленная переработка древесины и расширение экспортных поставок. Открытие новых производств на предприятиях лесного хозяйства Беларуси призвано сократить запасы щепы (а только в Могилевской области в прошлом году они составляли свыше полумиллиона тонн), а также освоить новые виды продукции, например, хвойного топлива, которое в виде пеллет экспортируется в страны Евросоюза. Спрос на данный вид продукции растет. На проектную мощность выходит и новый цех в Кличеве.Деревообработка в таких лесхозах уже безотходное производство. А модернизация позволяет получать качественный продукт даже из неликвидной древесины. К слову, он успешно экспортируется в Китай.