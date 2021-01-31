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Открытие производств в лесном хозяйстве Беларуси призвано освоить новые виды продукции
31.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУглубленная переработка древесины и расширение экспортных поставок. Открытие новых производств на предприятиях лесного хозяйства Беларуси призвано сократить запасы щепы (а только в Могилевской области в прошлом году они составляли свыше полумиллиона тонн), а также освоить новые виды продукции, например, хвойного топлива, которое в виде пеллет экспортируется в страны Евросоюза. Спрос на данный вид продукции растет. На проектную мощность выходит и новый цех в Кличеве.
Александр Секко, главный инженер Кличевского лесхоза: "Сейчас идет процесс наладки, и надеемся, что месяца через два-три мы выйдем на нашу желаемую мощность - будем производить 1800-2000 тонн в месяц".
Владимир Косенков, директор Кличевского лесхоза: "С момента запуска мы произвели 6,5 тысячи тонн пеллет, переработав при этом 18 тысяч кубометров отходов. И все это мы отправили на экспорт".
Деревообработка в таких лесхозах уже безотходное производство. А модернизация позволяет получать качественный продукт даже из неликвидной древесины. К слову, он успешно экспортируется в Китай.
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Углубленная переработка древесины и расширение экспортных поставок. Открытие новых производств на предприятиях лесного хозяйства Беларуси призвано сократить...
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