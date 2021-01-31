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Приоритетные направления научной деятельности не только идеи, но и практическое их применение
31.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа ближайшую пятилетку приоритетными направлениями научной деятельности станут не только научные идеи, но и практическое их применение, в частности, медицине, IT-сфере или промышленности. По этому направлению НАН Беларуси тесно сотрудничает с такими гигантами, как БелАЗ, МАЗ,
Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси: "Мы понимаем, что без участия экономического блока и хорошей фундаментальной научной проработки экономических основ сложно будет получить положительный результат. Поэтому нужен симбиоз экономистов и тех, кто непосредственно работает с технологическими заделами, которые являются приоритетами развития страны и интеллектуальной Беларуси".
В решении поставленных задач и построении Беларуси интеллектуальной НАН привлекает ведущих ученых, которые работают в области информационных технологий, авиакосмических исследований,
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На ближайшую пятилетку приоритетными направлениями научной деятельности станут не только научные идеи, но и практическое их применение, в частности, медицине,...
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