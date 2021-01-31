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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приоритетные направления научной деятельности не только идеи, но и практическое их применение На ближайшую пятилетку приоритетными направлениями научной деятельности станут не только научные идеи, но и практическое их применение, в частности, медицине,...

На ближайшую пятилетку приоритетными направлениями научной деятельности станут не только научные идеи, но и практическое их применение, в частности, медицине, IT-сфере или промышленности. По этому направлению НАН Беларуси тесно сотрудничает с такими гигантами, как БелАЗ, МАЗ,, си предприятием "Планар".В решении поставленных задач и построении Беларуси интеллектуальной НАН привлекает ведущих ученых, которые работают в области информационных технологий, авиакосмических исследований,и создают лекарственные препараты нового поколения.