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Подразделения МЧС Витебской области определили лучшего лыжника
31.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоревнования МЧС по лыжным гонкам прошли в Витебской области. На старт вышли представители всех региональных подразделений севера страны. Местом проведения состязаний выбрали одну из лучших трасс области - тренировочную базу воспитанников Новополоцкого училища олимпийского резерва. Здесь, к слову, оттачивала мастерство олимпийская чемпионка в биатлонной эстафете
Победители областных соревнований представят регион на Республиканской спартакиаде сотрудников МЧС.
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Соревнования МЧС по лыжным гонкам прошли в Витебской области. На старт вышли представители всех региональных подразделений севера страны. Местом проведения...
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