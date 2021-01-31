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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подразделения МЧС Витебской области определили лучшего лыжника Соревнования МЧС по лыжным гонкам прошли в Витебской области. На старт вышли представители всех региональных подразделений севера страны. Местом проведения...

Соревнования МЧС по лыжным гонкам прошли в Витебской области. На старт вышли представители всех региональных подразделений севера страны. Местом проведения состязаний выбрали одну из лучших трасс области - тренировочную базу воспитанников Новополоцкого училища олимпийского резерва. Здесь, к слову, оттачивала мастерство олимпийская чемпионка в биатлонной эстафете. Трасса является одной из самых сложных в стране - перепад высот достигает 156 метров, поэтому не всем участникам соревнований она далась легко.Победители областных соревнований представят регион на Республиканской спартакиаде сотрудников МЧС.