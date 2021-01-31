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Николай Азаров: Массовая манифестация ФОПов пошла к американскому посольству. Позор для Украины
31.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазваленная система здравоохранения, бесконечные митинги, олигархи, коррупция, и, конечно, война. Все это досталось украинцам после майдана. Вот только западное управление никуда не делось.
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Разваленная система здравоохранения, бесконечные митинги, олигархи, коррупция, и, конечно, война. Все это досталось украинцам после майдана. Вот только западное...
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