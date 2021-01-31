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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Полярники поздравили страну с Днем белорусской науки Свое видеопоздравление всем работникам научной сферы отправили и белорусские полярники. Ведь и там, на самом холодном континенте Земли, никогда не прекращаются...

Свое видеопоздравление всем работникам научной сферы отправили и белорусские полярники. Ведь и там, на самом холодном континенте Земли, никогда не прекращаются исследования. В честь Дня белорусской науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Беларуси.Наши соотечественники отправились на континент с первой в истории Беларуси круглогодичной экспедицией. Возвращение планируется в первой половине марта.