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Полярники поздравили страну с Днем белорусской науки

31.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свое видеопоздравление всем работникам научной сферы отправили и белорусские полярники. Ведь и там, на самом холодном континенте Земли, никогда не прекращаются исследования. В честь Дня белорусской науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Беларуси.

Алексей Гайдашов, руководитель Белорусской антарктической экспедиции: "На месте законсервированной полевой базы появилась современная исследовательская инфраструктура, оснащенная научными лабораториями, жилыми помещениями, системами жизнеобеспечения, транспортными средствами. Станция предназначена для проведения круглогодичных научных исследований. Безусловно, главная заслуга в этом нашей страны, НАН и тех парней, руками которых создавалось будущее Республики Беларусь в Антарктике. С Днем науки, Беларусь!"

Наши соотечественники отправились на континент с первой в истории Беларуси круглогодичной экспедицией. Возвращение планируется в первой половине марта.

 
 
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Свое видеопоздравление всем работникам научной сферы отправили и белорусские полярники. Ведь и там, на самом холодном континенте Земли, никогда не прекращаются...
 
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