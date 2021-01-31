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«Остановили и просто в бус засовывают». Как сегодня задерживали людей в центре Минска и во дворе
31.01.2021 18:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье в Минске вновь не обошлось без задержаний. В телеграм-канале «Списки Окрестина» на 18.30 перечисляются имена 65 задержанных, лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»
Это видео снято 31 января на улице Асанилиева в Минске. На нем видно, что люди бегут по заснеженному двору, их догоняют неизвестные. Потом один из убегавших падает, и его уводят в подъехавший бус.
А на этом видео сняты задержания на проспекте Независимости. Опять же, ничего похожего на акцию протеста не происходит. Неизвестные просто заводят людей в припаркованный бус.
Еще на одном видео с проспекта Независимости видно, как неизвестные заводят в бус двух девушек, которые до этого стояли у входа в магазин «Центральный». «Остановили и просто в бус засовывают», — комментирует голос за кадром.
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При этом, судя по видео от читателей, ничего похожего на акцию в этот момент не происходило.
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