«Остановили и просто в бус засовывают». Как сегодня задерживали людей в центре Минска и во дворе

Источник материала: Tut.by

В воскресенье в Минске вновь не обошлось без задержаний. В телеграм-канале «Списки Окрестина» на 18.30 перечисляются имена 65 задержанных, лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» сообщает о 41 задержанном. При этом, судя по видео, которые читатели присылали в редакцию, многие из них не участвовали ни в каких акциях и были задержаны просто в центре города или во дворе.



Скриншот видео

Это видео снято 31 января на улице Асанилиева в Минске. На нем видно, что люди бегут по заснеженному двору, их догоняют неизвестные. Потом один из убегавших падает, и его уводят в подъехавший бус.

А на этом видео сняты задержания на проспекте Независимости. Опять же, ничего похожего на акцию протеста не происходит. Неизвестные просто заводят людей в припаркованный бус.

Еще на одном видео с проспекта Независимости видно, как неизвестные заводят в бус двух девушек, которые до этого стояли у входа в магазин «Центральный». «Остановили и просто в бус засовывают», — комментирует голос за кадром.