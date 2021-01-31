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Артиста камерного хора Дениса Иванова выпустили на свободу. Одну из встречавших задержали

31.01.2021 18:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Артист камерного хора Денис Иванов вышел на свободу, сообщают «Выборы видишь» со ссылкой на его близких. 


При этом сообщается о задержании рядом с изолятором на Окрестина одной из девушек, которая встречала Иванова. Задержана продюсер и режиссер Карина Хацкалёва.

Дениса задержали 25 января на рабочем месте в Белгосфилармонии. Суд отправил его дело на доработку. В четверг истекали трое суток с момента его задержания, но Денис не вышел.

29 января прошел еще один суд, на котором выяснилось, что на артиста составлен новый протокол. Дело вновь отправили на доработку.

В итоге музыкант был задержан шесть суток — и вышел на свободу. На него составлено два протокола по административным статьям (оба на доработке).

 
 
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Артист камерного хора Денис Иванов вышел на свободу, сообщают «Выборы видишь» со ссылкой на его близких.
 
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