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Артиста камерного хора Дениса Иванова выпустили на свободу. Одну из встречавших задержали
31.01.2021 18:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Артист камерного хора Денис Иванов вышел на свободу,
При этом сообщается о задержании рядом с изолятором на Окрестина одной из девушек, которая встречала Иванова. Задержана продюсер и режиссер Карина Хацкалёва.
Дениса задержали 25 января на рабочем месте в Белгосфилармонии. Суд отправил его дело на доработку. В четверг истекали трое суток с момента его задержания, но Денис не вышел.
29 января прошел еще один суд, на котором выяснилось, что на артиста составлен новый протокол. Дело вновь отправили на доработку.
В итоге музыкант был задержан шесть суток — и вышел на свободу. На него составлено два протокола по административным статьям (оба на доработке).
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Артист камерного хора Денис Иванов вышел на свободу, сообщают «Выборы видишь» со ссылкой на его близких.
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