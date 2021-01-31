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Активисты, участвовавшие в беспорядках в Бресте 10 августа, задержаны
31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставьте картину: баррикады из скамеек и урн, вырванная тротуарная плитка и бордюрный камень. Впоследствии все это летит в сторону сотрудников органов внутренних дел, которые стоят на страже правопорядка.
Это краткое описание вечера 10 августа минувшего года в Бресте. Активисты задержаны. В процессе допросов некоторое из них рассказали, что приняли участие в беспорядках, поддавшись призывам деструктивных телеграм-каналов и влиянию толпы. Теперь им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. С подробностями того вечера в Бресте - Ксения Лебедева.
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Представьте картину: баррикады из скамеек и урн, вырванная тротуарная плитка и бордюрный камень. Впоследствии все это летит в сторону сотрудников органов...
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