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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все схемы русской "навальнiцы" рассмотрим в рубрике "Понятная политика" Гляжусь в тебя, как в зеркало… протеста. Почему технологии улицы так похожи в России и Беларуси. Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги,...

Гляжусь в тебя, как в зеркало… протеста. Почему технологии улицы так похожи в России и Беларуси. Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка селебрити.А еще социальные сети, координаторы и обещания "мы оплатим все штрафы" - это все засверкало в России. Все схемы русской "навальнiцы" рассмотрим в. В понедельник