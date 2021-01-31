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Все схемы русской "навальнiцы" рассмотрим в рубрике "Понятная политика"
31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГляжусь в тебя, как в зеркало… протеста. Почему технологии улицы так похожи в России и Беларуси. Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка селебрити.
А еще социальные сети, координаторы и обещания "мы оплатим все штрафы" - это все засверкало в России. Все схемы русской "навальнiцы" рассмотрим в
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Гляжусь в тебя, как в зеркало… протеста. Почему технологии улицы так похожи в России и Беларуси. Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги,...
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