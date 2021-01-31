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Все схемы русской "навальнiцы" рассмотрим в рубрике "Понятная политика"

31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Гляжусь в тебя, как в зеркало… протеста. Почему технологии улицы так похожи в России и Беларуси. Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги, провокации, поиск жертвы и поддержка селебрити. 

А еще социальные сети, координаторы и обещания "мы оплатим все штрафы" - это все засверкало в России. Все схемы русской "навальнiцы" рассмотрим в "Понятной политике". В понедельник после "Панорамы". 

 
 
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Гляжусь в тебя, как в зеркало… протеста. Почему технологии улицы так похожи в России и Беларуси. Давление на силовиков, манипуляция молодежью, фейки, лозунги,...
 
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