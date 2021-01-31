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Максимальная открытость и желание созидать вместе - главная цель

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент узнал позиции нового поколения белорусов и что его волнует, встретившись со студентами Белгосуниверситета Сверить позиции с новым поколением белорусов, узнать, что волнует молодежь. Это, пожалуй, главная цель большой горячей дискуссии президента с белорусскими...

Сверить позиции с новым поколением белорусов, узнать, что волнует молодежь. Это, пожалуй, главная цель большой горячей дискуссии президента с белорусскими студентами, прошедшей в минувшую пятницу в стенах Белгосуниверситета. У каждого, конечно, свой взгляд на наше общее завтра. Но ребят по всей стране объединило желание конструктивно решать наболевшие вопросы. Обсуждали политическую реальность и последствия событий минувшего года. Всего около двух десятков вопросов - цензура, амнистия, молодежная политика и многое другое.Закрытых тем не было. Кстати, об этой встрече попросили сами студенты – и не пожалели. Многие неразрешенные моменты решались прямо в стенах аудитории. Максимально открыто и откровенно - часто журналисты такой формат работы называют без купюр. Президент с первых минут обозначил свою позицию, другой тональности разговора быть не может - ему не страшно и не стыдно смотреть в глаза молодежи.3,5 часа живой дискуссии, иногда переходящей в споры - в общем, все по-взрослому. Немало вопросов задал молодежи и президент. Основной месседж - постоянно думать о подоплеке происходящего в мире и в нашей стране. Максимальная открытость и желание созидать вместе - главная цель. Выражать можно и нужно разные мнения. Но в рамках закона!И пока одни пользуются возможностью что-то предложить, говорят честно, что думают о своей стране и как ее развивать, другие за это их начинают травить и преследовать. Оскорбления в социальных сетях, угрозы расправ, преследования – это лишь малая часть того, что за эти пару дней пережили участники встречи.То есть опять мы наблюдаем пресловутые двойные стандарты. Те, кто осмелился писать подобное, обычно говорят, что они за свободу слова, демократию и вообще за все хорошее. Тогда почему душите и давите эту самую свободу слова? Если у человека иное мнение, отличное от вашего, – это не позволяет его оскорблять и унижать. Тем более что извиниться – просто, по-человечески – за слезы, нервы этих ребят - очевидно духу не хватит.И, похоже, что в "новой свободной Беларуси", которую так рисуют недовольные протестующие и их подогревающие телеграм-каналы, не предполагается право на свое мнение и выбор. Да и "правда" видимо там какая-то особенная. Но давайте все же вернемся к тем, у кого слово "созидать" – на первом месте.