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Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич о ключевых моментах программного документа социально-экономического развития на пятилетку

31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большой диалог о развитии Беларуси на неделе проходил по всей стране. Детально обсуждали проект Программы социально-экономического развития на пятилетку. Документ станет ключевым на Всебелорусском народном собрании. В новой программе определены три основные черты нашей экономики. 

Во-первых, сохраняется социальная направленность, где главная цель – качество жизни, это и повышение доходов, и новые рабочие места, и доступное жилье. 

Во-вторых, ставка на развитие индустриального потенциала в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства, но только на новой технологической базе и цифровой основе. Ведь чтобы хорошо продаваться на рынке - внутреннем и внешнем, нужно создавать конкурентные товары. 

Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич о ключевых моментах программного документа социально-экономического развития на пятилетку


И третье. Особое внимание - формированию новых высокотехнологичных отраслей и предприятий. Это фармацевтика, биотехнологии и электротранспорт. Многие производства планируют открыть в регионах, тем самым сделать их сильными. Об этом говорили руководители министерств, эксперты и практики с мест, обсуждая новые подходы на 5 лет вперед. 

О ключевых моментах программного документа наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у заместителя министра экономики Дмитрия Ярошевича (видео).

 
 
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Большой диалог о развитии Беларуси на неделе проходил по всей стране. Детально обсуждали проект Программы социально-экономического развития на пятилетку....
 
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