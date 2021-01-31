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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич о ключевых моментах программного документа социально-экономического развития на пятилетку Большой диалог о развитии Беларуси на неделе проходил по всей стране. Детально обсуждали проект Программы социально-экономического развития на пятилетку....

Большой диалог о развитии Беларуси на неделе проходил по всей стране. Детально обсуждали. Документ станет ключевым на Всебелорусском народном собрании. В новой программе определены три основные черты нашей экономики.Во-первых, сохраняется социальная направленность, где главная цель – качество жизни, это и повышение доходов, и новые рабочие места, и доступное жилье.Во-вторых, ставка на развитие индустриального потенциала в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства, но только на новой технологической базе и цифровой основе. Ведь чтобы хорошо продаваться на рынке - внутреннем и внешнем, нужно создавать конкурентные товары.И третье. Особое внимание - формированию новых высокотехнологичных отраслей и предприятий. Это фармацевтика, биотехнологии и электротранспорт. Многие производства планируют открыть в регионах, тем самым сделать их сильными. Об этом говорили руководители министерств, эксперты и практики с мест, обсуждая новые подходы на 5 лет вперед.О ключевых моментах программного документа наш корреспондентспросила у