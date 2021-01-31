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Установочное совещание главы государства по вопросам модернизации законов Беларуси

31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В четверг глава государства собрал установочное совещание, чтобы определить, какие законы Беларуси нуждаются в модернизации, и какой опыт нам пригодится в этой работе.

Речь шла о широком спектре правовых новаций. От трудовых отношений - легальные забастовки до оскорблений в публичном пространстве и борьбы с экстремизмом. И чтобы нашу страну не обвинили в недемократичности, за образец решили взять законодательство США, Германии, Франции и России. 

По мнению президента, наши западные партнеры и восточный союзник так хорошо поработали над своими законами, что Беларуси велосипед изобретать не стоит. Достаточно хороших переводчиков и грамотных юристов, чтобы вписать импортное право в отечественную юридическую систему. Тогда перемены будут демократичными и системными.    

Давайте вместе посмотрим, какие импортные законы могут дополнить белорусское правовое поле и чему стоит поучиться.

Как любили повторять отцы-основатели западной юридической системы: "Демократия это - права, процедуры и порядок". Поэтому в ответ на критику белорусской реальности вполне уместно перенять лучшие образцы их законов. Так будет справедливо. 

 
 
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В четверг глава государства собрал установочное совещание, чтобы определить, какие законы Беларуси нуждаются в модернизации, и какой опыт нам пригодится в этой...
 
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