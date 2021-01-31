Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Установочное совещание главы государства по вопросам модернизации законов Беларуси В четверг глава государства собрал установочное совещание, чтобы определить, какие законы Беларуси нуждаются в модернизации, и какой опыт нам пригодится в этой...

В четверг глава государства собрал установочное совещание, чтобы определить, какие, и какой опыт нам пригодится в этой работе.Речь шла о широком спектре правовых новаций. От трудовых отношений - легальные забастовки до оскорблений в публичном пространстве и борьбы с экстремизмом. И чтобы нашу страну не обвинили в недемократичности, за образец решили взять законодательство США, Германии, Франции и России.По мнению президента, наши западные партнеры и восточный союзник так хорошо поработали над своими законами, что Беларуси велосипед изобретать не стоит. Достаточно хороших переводчиков и грамотных юристов, чтобы вписать импортное право в отечественную юридическую систему. Тогда перемены будут демократичными и системными.Давайте вместе посмотрим, какие импортные законы могут дополнить белорусское правовое поле и чему стоит поучиться.Как любили повторять отцы-основатели западной юридической системы: "Демократия это - права, процедуры и порядок". Поэтому в ответ на критику белорусской реальности вполне уместно перенять лучшие образцы их законов. Так будет справедливо.