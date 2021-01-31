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Установочное совещание главы государства по вопросам модернизации законов Беларуси
31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ четверг глава государства собрал установочное совещание, чтобы определить, какие
Речь шла о широком спектре правовых новаций. От трудовых отношений - легальные забастовки до оскорблений в публичном пространстве и борьбы с экстремизмом. И чтобы нашу страну не обвинили в недемократичности, за образец решили взять законодательство США, Германии, Франции и России.
По мнению президента, наши западные партнеры и восточный союзник так хорошо поработали над своими законами, что Беларуси велосипед изобретать не стоит. Достаточно хороших переводчиков и грамотных юристов, чтобы вписать импортное право в отечественную юридическую систему. Тогда перемены будут демократичными и системными.
Давайте вместе посмотрим, какие импортные законы могут дополнить белорусское правовое поле и чему стоит поучиться.
Как любили повторять отцы-основатели западной юридической системы: "Демократия это - права, процедуры и порядок". Поэтому в ответ на критику белорусской реальности вполне уместно перенять лучшие образцы их законов. Так будет справедливо.
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В четверг глава государства собрал установочное совещание, чтобы определить, какие законы Беларуси нуждаются в модернизации, и какой опыт нам пригодится в этой...
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