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"Беларусь: 20 лет в цифрах". Образование

31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И чтобы закольцевать магистральную тему – образование, облачимся в эдаких ревизоров и посчитаем, сколько и чего есть в белорусских школах, и не только. 

Обновление учебных программ и новые учебники. Детский технопарк. Техническое оснащение школ, где интерактивная доска и современные компьютерные классы – это норма. А также – новый уровень профильного обучения. Это лишь малая часть того, что сделано в белорусской системе образования в 2020-м. 

Агентство теленовостей продолжает проект "Беларусь: 20 лет в цифрах". История в два десятка лет через призму рейтингов и  достижений – в "Главном эфире" (видео).


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Теги: Новости
 
 
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И чтобы закольцевать магистральную тему – образование, облачимся в эдаких ревизоров и посчитаем, сколько и чего есть в белорусских школах, и не только.  ...
 
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