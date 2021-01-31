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"Беларусь: 20 лет в цифрах". Образование
31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ чтобы закольцевать магистральную тему – образование, облачимся в эдаких ревизоров и посчитаем, сколько и чего есть в белорусских школах, и не только.
Обновление учебных программ и новые учебники. Детский технопарк. Техническое оснащение школ, где интерактивная доска и современные компьютерные классы – это норма. А также – новый уровень профильного обучения. Это лишь малая часть того, что сделано в белорусской системе образования в 2020-м.
Агентство теленовостей продолжает проект "Беларусь: 20 лет в цифрах". История в два десятка лет через призму рейтингов и достижений – в "Главном эфире" (видео).
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И чтобы закольцевать магистральную тему – образование, облачимся в эдаких ревизоров и посчитаем, сколько и чего есть в белорусских школах, и не только. ...
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