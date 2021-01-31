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Чем живут сегодня "идущие к знанию"?
31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля студентов неделя в целом выдалась насыщенной.
Стало известно, кто же он -
Было много инфоповодов, чтобы задуматься: а чем живут сегодня "идущие к знанию"? Учеба - это хорошо, но что они успевают кроме учебы? Давайте посмотрим рассказ от первого лица - взгляд на политику и будущее страны (видео).
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Для студентов неделя в целом выдалась насыщенной. Помимо встречи с Александром Лукашенко, было еще несколько примечательных событий. Стало известно, кто же он -...
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