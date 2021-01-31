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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем живут сегодня "идущие к знанию"? Для студентов неделя в целом выдалась насыщенной. Помимо встречи с Александром Лукашенко, было еще несколько примечательных событий. Стало известно, кто же он -...

Для студентов неделя в целом выдалась насыщенной., было еще несколько примечательных событий.Стало известно, кто же он -. Им стал курсант Института пограничной службы Владислав Федюкович. И, конечно, Татьянин день. 25 января – праздник для всего студенчества.Было много инфоповодов, чтобы задуматься: а чем живут сегодня "идущие к знанию"? Учеба - это хорошо, но что они успевают кроме учебы? Давайте посмотрим рассказ от первого лица - взгляд на политику и будущее страны