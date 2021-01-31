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Наши делегаты. Дмитрий Карпучик
31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДо Всебелорусского народного собрания остается менее двух недель. Еще раз напомним, пройдет ВНС 11 и 12 февраля. Заявлено 2700 делегатов и приглашенных.
С некоторыми из них продолжаем знакомиться в цикле роликов. С чем приедут делегаты в столицу в феврале? Какие вопросы зададут? И какие решения предложат для процветания нашей с вами Беларуси?
Один из делегатов от Пинского района - заведующий Бобриковской участковой больницей Дмитрий Карпучик. Земский доктор - коротко о главном (видео).
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До Всебелорусского народного собрания остается менее двух недель. Еще раз напомним, пройдет ВНС 11 и 12 февраля. Заявлено 2700 делегатов и приглашенных. С некоторыми...
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