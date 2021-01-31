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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наши делегаты. Дмитрий Карпучик До Всебелорусского народного собрания остается менее двух недель. Еще раз напомним, пройдет ВНС 11 и 12 февраля. Заявлено 2700 делегатов и приглашенных. С некоторыми...

До Всебелорусского народного собрания остается менее двух недель. Еще раз напомним, пройдет ВНС 11 и 12 февраля. Заявлено 2700 делегатов и приглашенных.С некоторыми из них продолжаем знакомиться в цикле роликов. С чем приедут делегаты в столицу в феврале? Какие вопросы зададут? И какие решения предложат для процветания нашей с вами Беларуси?Один из делегатов от Пинского района - заведующий Бобриковской участковой больницей. Земский доктор - коротко о главном