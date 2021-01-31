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Данные Минздрава по COVID-19
31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси, по последним данным Минздрава, за сутки зарегистрированы 1 766 пациентов с COVID-19, 2 339 выписаны. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 235 838 человек. Умерло 1 718. За минувшие сутки сделано 19 358 тестов.
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В Беларуси, по последним данным Минздрава, за сутки зарегистрированы 1 766 пациентов с COVID-19, 2 339 выписаны. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 235 838 человек....
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