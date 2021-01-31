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Данные Минздрава по COVID-19

31.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси, по последним данным Минздрава, за сутки зарегистрированы 1 766 пациентов с COVID-19, 2 339 выписаны. Всего с начала пандемии в стране выздоровели  235 838 человек. Умерло 1 718. За минувшие сутки сделано 19 358 тестов. 
 
 
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В Беларуси, по последним данным Минздрава, за сутки зарегистрированы 1 766 пациентов с COVID-19, 2 339 выписаны. Всего с начала пандемии в стране выздоровели  235 838 человек....
 
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