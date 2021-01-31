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Место памяти

Кадры немецкой хроники

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН провозгласила 27 января Международным днем памяти жертв холокоста Чума ХХ века. Это мы о страшной эпидемии нетерпимости и насилия, которая, к сожалению, длилась не один год. Коричневый волк фашизма за годы войны унес миллионы...

Чума ХХ века. Это мы о страшной эпидемии нетерпимости и насилия, которая, к сожалению, длилась не один год. Коричневый волк фашизма за годы войны унес миллионы жизней. И на неделе Беларусь вспоминала людей, буквально истребленных Третьим рейхом. Международным днем памяти жертв холокоста ООН провозгласила 27 января. Именно в этот день в 1945 году советские войска под командованием маршала Конева освободили лагерь смерти Аушвиц, более известный как Освенцим. Место, где по разным данным, за 5 лет существования уничтожили от полутора до четырех миллионов человек. Из них более миллиона - евреи.Именно поэтому Освенцим или Аушвиц-Биркенау стал одним из главных символов холокоста. Всего за годы Второй мировой, согласно документальным источникам, погибли около 6 миллионов евреев, почти миллион - на территории Беларуси. В республике было создано порядка 100 гетто. Они находились в крупных и малых населенных пунктах.В стране, которая в годы Второй мировой войны пострадала больше всех европейских государств, особенно трепетно относятся к культуре памяти и болезненно воспринимают любую попытку переписать историю, обелить черные страницы оккупационного режима. Когда спустя десятилетия героями называют тех, кто уничтожал мирное население и сжигал деревни - такая трактовка необъяснима.Спустя почти 80 лет практически в каждом районе страны, остаются свидетельства и свидетели тех злодеяний. Героизация нацистских преступлений - неприемлема. А память о людях, ставших жертвами, - часть нашей национальной идеи. Мы не имеем права забывать.продолжит.Барановичи. Дом офицеров. В 1962 году здесь судили предателей родины. На скамье подсудимых военного трибунала четыре охранника лагеря смерти в Колдычево. Всех приговорили к расстрелу. В годы Великой Отечественной они служили в 13-м полицейском батальоне СД.На счету 13-го полицейского батальона - уничтожение гетто в Барановичах. Одно из подразделений было направлено в Колдычево. Практически все военнослужащие роты, которая охраняла лагерь, местное население.Это подтверждают документы, хранящиеся в Национальном архиве Беларуси. Из 150 человек 148 - белорусы.Они прошли подготовку в школах для младшего и среднего командного состава. В Беларуси действовала сеть учебных центров для коллаборационистских формирований.Окрестности деревни Колдычево. На заснеженном поле руины кирпичного здания. Бывшая тюрьма. Это все, что осталось от лагеря смерти. Его разместили в бывшем панском имении. Все строения были приспособлены под администрацию и бараки для узников. Комендатура находилась в усадебном доме, узников поселили в хозпостройки. Они были деревянными, поэтому не сохранились.В лагере был жесткий распорядок дня. Ранний подъем и поздний отбой. Все узники ходили на работы. Действовали несколько цехов - кожевенный, кузнечный и даже ювелирный. В течение суток - до 10 проверок. Практически все сопровождались травлей собаками и пытками. Людей убивали ежедневно. Малолетних детей могли уничтожить сразу после прибытия, а могли отправить в другой лагерь для забора крови для солдат вермахта.Лагерь занимал территорию приблизительно полкилометра на полкилометра. Местность в несколько рядов огородили колючей проволокой, установили усиленный конвой. Людей охраняли при помощи дзотов и даже вкопанных в землю танков. Были и традиционные вышки с прожекторами.От лагеря до деревни всего с полкилометра. И местное население старалось хоть как-то помочь узникам. Несли кто картошку, кто кусочек хлеба или сахара. Старались передать узникам теплую одежду. Ведь бараки не отапливались, люди спали на нарах. Не было ни одеяла, чтобы укрыться, ни какой другой вещи, чтобы постелить на доски. Но за любую попытку получить что-либо из продуктов питания или одежды, заключенные уничтожались.Одновременно в лагере могли находиться до 10 тысяч человек. Это были евреи, цыгане, поляки, священники, советские партийные деятели и партизаны.Одна из особенностей лагеря - специально разработанные нашивки. Таких не было ни в одном из концлагерей Европы. Евреи носили желтые звезды, а степень опасности других заключенных для оккупационных властей определялась количеством белых полос на черном фоне. В первую очередь уничтожали тех, у кого были три полосы либо черный круг на трех полосках - партизаны и те, кто сотрудничал с ними.Единственная успешная попытка побега из лагеря – в марте 44-го. 90 человек, в основном те, кого доставили в Колдычево из Барановичского гетто, сделала подкоп в кожевенном цеху. Большинство оказались в партизанских отрядах, базировавшихся в Налибокской пуще.56 человек попали в еврейский отряд братьев Бельских. Список прибывших составлял один из руководителей партизанского формирования. Документ - в фондах Нацархива. Здесь хранятся и воспоминания бывших узников. В живых остались в основном те, кого отправили на принудительные работы в Германию. Из тех, кто до последнего дня находился в Колдычево, - единицы. Нацистские пособники заметали следы преступлений - уничтожили документы и перед ликвидацией лагеря расстреляли оставшихся узников.Лагерь действовал два с половиной года. За это время были убиты, сожжены и замучены 22 тысячи человек. Некоторое время в Колдычево действовала кремационная печь. Рвы-могилы и сегодня в окрестных лесах.Одна - около лагеря. Узники сами ее вырыли. Их убили за несколько дней до освобождения района.Охранники лагеря ушли с нацистами. Часть из них обосновались в Европе, легализовались и даже устроились на работу. Их очень долго разыскивали. Первый суд над карателями лагеря прошел в 50-х годах в польском Вроцлове. Судили двоих - заместителя коменданта лагеря Бобко и одного из охранников - кровавого Йозефа. Второй процесс состоялся спустя десятилетие в Барановичах. Но наказание за преступление получили не все.