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Любительница фейков про Беларусь, Deutsche Welle, о полиции Германии

01.02.2021 06:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что поделать – время такое, когда необходимо и оборонку держать в тонусе, и особенно пристально наблюдать, какие события происходят в мире. Еще одно наблюдение – протесты в Западной Европе и не только. СМИ с зарубежной пропиской как мантру повторяют "В Беларуси ОМОН зверствует, в прогрессивном мире так не делают". 

Вот и одна любительница фейков про Беларусь, Deutsche Welle, тоже решила рассказать, что дома, в Германии, полиция не такая, а добрая и предупреждает трижды, а то и вовсе не имеет права задерживать демонстрантов. В общем разве что подарки не раздают немецкие силовики. А вот и примеры.

 
 
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Что поделать – время такое, когда необходимо и оборонку держать в тонусе, и особенно пристально наблюдать, какие события происходят в мире. Еще одно наблюдение –...
 
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