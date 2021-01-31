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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Любительница фейков про Беларусь, Deutsche Welle, о полиции Германии Что поделать – время такое, когда необходимо и оборонку держать в тонусе, и особенно пристально наблюдать, какие события происходят в мире. Еще одно наблюдение –...

Что поделать – время такое, когда необходимо и оборонку держать в тонусе, и особенно пристально наблюдать, какие события происходят в мире. Еще одно наблюдение – протесты в Западной Европе и не только. СМИ с зарубежной пропиской как мантру повторяют "В Беларуси ОМОН зверствует, в прогрессивном мире так не делают".Вот и одна любительница фейков про Беларусь, Deutsche Welle, тоже решила рассказать, что дома, в Германии, полиция не такая, а добрая и предупреждает трижды, а то и вовсе не имеет права задерживать демонстрантов. В общем разве что подарки не раздают немецкие силовики. А вот и примеры.