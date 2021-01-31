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В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности
01.02.2021 06:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ нового главы Совбеза уже есть первая задача.
Военному контингенту предстоит действовать в различных условиях: преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесу, так и в населенных пунктах, отметили в Минобороны. Танковые подразделения отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом. Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные им задачи.
Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.
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У нового главы Совбеза уже есть первая задача. В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Выполнять свои задачи по...
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