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В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности

01.02.2021 06:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У нового главы Совбеза уже есть первая задача. В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности.  Выполнять свои задачи по предназначению армия будет практически на всех полигонах Вооруженных Сил. Из запаса призовут около 300 человек. С хранения сняты вооружения и техника, пристальное внимание - их состоянию и работе обеспечивающих систем. На контроле также степень обученности личного состава.

Военному контингенту предстоит действовать в различных условиях: преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесу, так и в населенных пунктах, отметили в Минобороны. Танковые подразделения отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом. Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные им задачи. 

Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.  

 
 
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У нового главы Совбеза уже есть первая задача. В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности.  Выполнять свои задачи по...
 
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