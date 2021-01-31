Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности У нового главы Совбеза уже есть первая задача. В Беларуси началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Выполнять свои задачи по...

У нового главы Совбеза уже есть первая задача.Выполнять свои задачи по предназначению армия будет практически на всех полигонах Вооруженных Сил. Из запаса призовут около 300 человек. С хранения сняты вооружения и техника, пристальное внимание - их состоянию и работе обеспечивающих систем. На контроле также степень обученности личного состава.Военному контингенту предстоит действовать в различных условиях: преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесу, так и в населенных пунктах, отметили в Минобороны. Танковые подразделения отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом. Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные им задачи.Завершить проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня.