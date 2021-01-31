Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Документ "Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации" В то время как передовые западные демократии вовсю маркируют зарубежные СМИ как иностранных агентов, для Беларуси - другие рекомендации. Например, Конгрессу...

В то время как передовые западные демократии вовсю маркируют зарубежные СМИ как иностранных агентов, для Беларуси - другие рекомендации.Например, Конгрессу США: тратить не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества Беларуси и СМИ. Конгрессу рекомендовано удвоить бюджет белорусской службы "Радио Свобода".Это практически дословная цитата из документа, который обнародовал Атлантический совет. Это американский экспертный форум, который призван укреплять отношения между США и Европой. Сам документ называется "Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации". Давайте оценим выдержки, вот что еще советуют Байдену.И вот вопрос: а зачем тогда Беларуси такой посол? Может, пускай сразу в Вильнюс едет?Далее - "Администрации Байдена следует в частном порядке предостеречь оппозицию, чтобы избежать любых сигналов, указывающих на ее интерес вступления в ЕС или НАТО. И публично объяснять позицию в Беларуси как поддерживающую право народа Беларуси выбирать себе лидера и будущее».