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Документ "Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации"
01.02.2021 06:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ то время как передовые западные демократии вовсю маркируют зарубежные СМИ как иностранных агентов, для Беларуси - другие рекомендации.
Например, Конгрессу США: тратить не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества Беларуси и СМИ. Конгрессу рекомендовано удвоить бюджет белорусской службы "Радио Свобода".
Это практически дословная цитата из документа, который обнародовал Атлантический совет. Это американский экспертный форум, который призван укреплять отношения между США и Европой. Сам документ называется "Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации". Давайте оценим выдержки, вот что еще советуют Байдену.
"Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты".
И вот вопрос: а зачем тогда Беларуси такой посол? Может, пускай сразу в Вильнюс едет?
Далее - "Администрации Байдена следует в частном порядке предостеречь оппозицию, чтобы избежать любых сигналов, указывающих на ее интерес вступления в ЕС или НАТО. И публично объяснять позицию в Беларуси как поддерживающую право народа Беларуси выбирать себе лидера и будущее».
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В то время как передовые западные демократии вовсю маркируют зарубежные СМИ как иностранных агентов, для Беларуси - другие рекомендации. Например, Конгрессу...
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