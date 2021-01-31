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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинг в поддержку блогера Алексея Навального – "супераквадискотека" Супераквадискотека! Именно так заманчиво российская оппозиция анонсировала сегодняшний митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Конкретных требований...

Супераквадискотека! Именно так заманчиво российская оппозиция анонсировала сегодняшний митинг в поддержку блогера Алексея Навального.Конкретных требований к власти, кроме освобождения господина активиста из СИЗО и сменяемости власти в России, пока не анонсировалось. Да и альтернативы никакой не предложили. Как отмечают местные СМИ, основная аудитория сторонников блогера - молодежь, которую раскачивают через социальные сети. Это уже прозвали тик-ток-митингами, ведь количество клипов на фоне ОМОНа и Росгвардии мягко намекает: все ради красивой картинки.Первые несанкционированные митинги начались в Екатеринбурге, где набралось не более 2 тысяч участников. В Петропавловске-Камчатском вышли 30 человек. Не поразили цифрами и главные российские города – по разным данным, не более десяти тысяч участников.Поводом для волнений стал невероятный фильм-разоблачение якобы дворца Владимира Путина в Геленджике. Правда, оказалось, что вместо роскошных кальянных, домашнего театра и винных погребов там голые бетонные стены. А само строение оказалось апарт-отелем.Хайп вокруг "дворца для Путина" вынудил выйти из тени и бизнесмена Аркадия Ротенберга, который назвал себя настоящим владельцем. В общем, как и прежде, разбери, где тут правда, а где фейки.Так что же на самом деле происходило сегодня в России? Разбиралась