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Митинг в поддержку блогера Алексея Навального – "супераквадискотека"

01.02.2021 06:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Супераквадискотека! Именно так заманчиво российская оппозиция анонсировала сегодняшний митинг в поддержку блогера Алексея Навального.

Конкретных требований к власти, кроме освобождения господина активиста из СИЗО и сменяемости власти в России, пока не анонсировалось. Да и альтернативы никакой не предложили. Как отмечают местные СМИ, основная аудитория сторонников блогера - молодежь, которую раскачивают через социальные сети. Это уже прозвали тик-ток-митингами, ведь количество клипов на фоне ОМОНа и Росгвардии мягко намекает: все ради красивой картинки.

Первые несанкционированные митинги начались в  Екатеринбурге, где набралось не более 2 тысяч участников. В Петропавловске-Камчатском вышли 30 человек. Не поразили цифрами и главные российские города – по разным данным, не более десяти тысяч участников. 

Митинг в поддержку блогера Алексея Навального – "супераквадискотека"


Поводом для волнений стал невероятный фильм-разоблачение якобы дворца Владимира Путина в Геленджике. Правда, оказалось, что вместо роскошных кальянных, домашнего театра и винных погребов там голые бетонные стены. А само строение оказалось апарт-отелем. 

Хайп вокруг "дворца для Путина" вынудил выйти из тени и бизнесмена Аркадия Ротенберга, который назвал себя настоящим владельцем. В общем, как и прежде, разбери, где тут правда, а где фейки. 

Так что же на самом деле происходило сегодня в России? Разбиралась Мария Петрашко (видео).

 
 
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Супераквадискотека! Именно так заманчиво российская оппозиция анонсировала сегодняшний митинг в поддержку блогера Алексея Навального. Конкретных требований...
 
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