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День белорусской науки

01.02.2021 06:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предлагаю плавно перейти к смежной с образованием теме – науке. Ведь многие образованные и креативные молодые люди, способные мыслить нестандартно и находить решение в самых  сложных ситуациях, – это завтрашние ученые. Последнее воскресенье января – День белорусской науки. На неделе чествовали лучших из лучших, чьи разработки и изобретения принесли или только принесут еще пользу государству.

Кстати, наука перекликается и с разговором президента со студентами – это тоже про будущее нашей страны. Без технологического процесса - никуда. Замечу, это один из приоритетов государства, и также он окажется в центре внимания Всебелорусского народного собрания. История развития  науки за годы существования этой масштабной площадки для диалога – фактически история развития  самой Беларуси. 

Да, и Национальная академия наук (по дате основания которой Беларусь отмечает День науки) - сегодня уже не просто ведущий исследовательский центр страны. Скорее, это мощная научно-производственная корпорация, которая работает на нужды экономики! 

О достижениях на конкретных примерах и об ожиданиях ученого сообщества от предстоящего народного вече расскажем и покажем в рубрике "Главного эфира". Рассказывает Алеся Высоцкая.

В 1997-м, когда крупнейшая научная организация обрела статус  Национальной   академии,  суверенная Беларусь уже год внедряла первую в истории Программу социально-экономического развития.

Первая программа социально-экономического развития 

Стране нужны были свежие идеи, как поднять не советскую, а белорусскую промышленность, как конкурировать на рынке, как обеспечить белорусов собственным продовольствием. И для начала - сохранить научные коллективы, с распадом Союза за границу уезжали целыми лабораториями.     

Белорусской науке удалось удержать высокую планку. Традиционно сильные школы – оптики-электроники, физики, химии, машиностроения - продолжили развиваться. Одна из первых задач, озвученных на Всебелорусском народном собрании, – выход на максимальную самоокупаемость. А дальше  работа под конкретный запрос промышленности, внедрение инноваций в экономику, продвижение достижений на мировой арене. 

По многим значимым мировым достижениям сегодня наша наука на передовых позициях, а в каких-то и лидер. Например, наши биологи и медики работают с ДНК и уже научились редактировать геном человека. Хирурги - пересаживать органы и ткани, и возвращают  человеческий организм к жизни, фармацевты создают собственные лекарства среди которых есть и "золотые стандарты". 

Сказать многое можно по разным сферам. Так, физики и информатики работают над искусственным интеллектом и уже научили машины разговаривать и читать, выполнять задания. Белорусы создали уникальные композитные материалы, а у машиностроителей  есть эксклюзивные технологии для электротранспорта.  Так или иначе -  все это  векторы развития  науки,  выбранные на народных вече пятилетий. 

Ученый года, академик Владимир Агабеков  уверен: будущее за  разработками, помогающими создавать продукцию штучную, эксклюзивную и наукоемкую. А таких умов  в Беларуси много. И речь не только о малотоннажной химии, которую продвигает ученый.  В свое время он фактически создал институт химии новых материалов. Направления научных исследований ученого не исчисляются одним десятком. Среди них - возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы, новые многофункциональные материалы, оптоэлектроника, нанотехнологии. Владимир Агабеков - обладатель  170 авторских свидетельств и патентов.



Физики и электронщики получают высококонкурентные лазеры и схемы, востребованные и в США, и в Японии. Айтишники и математики - мощнейшие суперкомпьютеры для обработки больших массивов данных. Полярники  создают нашу отечественную станцию в Антарктиде наряду с ведущими странами и проводят исследования, не уступающие по глубине и масштабности признанным лидерам. Знаковая разработка - наша космическая система дистанционного зондирования Земли. Белорусы на равных участвовали в открытии Бозона Хиггса. Да и в целом география совместных исследований и разработок  от Японии до США, а еще -  Китай, Россия,  ЕС.

Наука для экономики

И сегодня наука работает под запрос реального сектора экономики. До 80% средств зарабатывает из внебюджетных источников. Крупные исследовательские кластеры, научно-практические центры и совместные  лаборатории, где  в команде специалисты разных отраслей – это уже реальность.  И будущее, по мнению  ученого года, как раз за командами под конкретный  проект. 



За многими достижениями Беларуси – от промышленности до спорта – стоит именно наука.  И сегодня, внедряя инновации в нашу жизнь,  она не только пишет новейшую историю страны, но и собирает историю. За создание "Вялiкага гiстарычнаго атласа Беларусi"  его авторский коллектив удостоен премии "За духовное возрождение". На основе разработанной учеными концепции в Беловежской пуще создается первый в нашей стране археологический музей под открытым небом. И у ученых есть предложения, как развиваться дальше.   

Сделать жизнь лучше

Всебелорусское народное собрание, по мнению многих экспертов, оптимальное сочетание исторического опыта и современных принципов народовластия. Его называют и высшей формой демократии, ведь каждый может предложить, как развиваться дальше, где и как сделать нашу жизнь лучше.  

Какой  дальнейший вектор развития  получит наука – узнаем менее чем через две недели. 
 
 
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Предлагаю плавно перейти к смежной с образованием теме – науке. Ведь многие образованные и креативные молодые люди, способные мыслить нестандартно и находить...
 
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