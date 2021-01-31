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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Пантус о работе Военно-промышленного комитета и его задачах Как ни крути, но армия - это не только личный состав, но и техника. И Беларусь продолжает наращивание своего оборонного потенциала. Подчеркнем, именно оборонного....

Как ни крути, но армия - это не только личный состав, но и техника. И Беларусь продолжает наращивание своего оборонного потенциала. Подчеркнем, именно оборонного. Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в прошлом году. Сегодня предприятия Госкомвоенпрома по-прежнему - один из основных источников дохода в бюджете. Чистая прибыль за прошлый год - более 270 миллионов рублей.Эти и другие экономические показатели руководители предприятий Военно-промышленного комплекса обсудили накануне. Реальность, возможности и перспективы оценили премьер-министр, Совбез и Минобороны. А руководитель военпрома доложил об испытаниях белорусской ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров и новой реактивной системы залпового огня "Шквал". Кроме того, предприятия, входящие в систему ВПК, презентовали еще десятки новинок.И если вооружение и техника для военпрома - привычный формат, то производство медицинских средств индивидуальной защиты - дело новое. Так, оршанское предприятие "Техника связи" первым в стране завершило сертификацию изделий по всем требованиям ЕАЭС.О работе Военно-промышленного комитета и задачах, которые ставит перед собой отечественная оборонка, в интервью нашему каналу рассказал