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Дмитрий Пантус о работе Военно-промышленного комитета и его задачах

01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как ни крути, но армия - это не только личный состав, но и техника. И Беларусь продолжает наращивание своего оборонного потенциала. Подчеркнем, именно оборонного. Более 2 тысяч единиц новых образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в войска в прошлом году. Сегодня предприятия Госкомвоенпрома по-прежнему - один из основных источников дохода в бюджете. Чистая прибыль за прошлый год - более 270 миллионов рублей. 

Эти и другие экономические показатели руководители предприятий Военно-промышленного комплекса обсудили накануне. Реальность, возможности и перспективы оценили премьер-министр, Совбез и Минобороны. А руководитель военпрома доложил об испытаниях белорусской ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров и новой реактивной системы залпового огня "Шквал". Кроме того, предприятия, входящие в систему ВПК, презентовали еще десятки новинок. 

Дмитрий Пантус о работе Военно-промышленного комитета и его задачах


И если вооружение и техника для военпрома - привычный формат, то производство медицинских средств индивидуальной защиты - дело новое. Так, оршанское предприятие "Техника связи" первым в стране завершило сертификацию изделий по всем требованиям ЕАЭС. 

О работе Военно-промышленного комитета и задачах, которые ставит перед собой отечественная оборонка, в интервью нашему каналу рассказал председатель комитета Дмитрий Пантус (видео).

 
 
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Как ни крути, но армия - это не только личный состав, но и техника. И Беларусь продолжает наращивание своего оборонного потенциала. Подчеркнем, именно оборонного....
 
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