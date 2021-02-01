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Февраль начинается с морозов. Какой будет погода в Витебске на неделе
01.02.2021 06:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Февраль со старта собирается подтвердить, что он «люты» — самый холодный месяц зимы. На новой неделе витеблян ждут снег и морозы, прогнозирует
В понедельник — −3…5°C. Возможен снег.
Во вторник воздух охладится до −8°C. Ветрено.
В среду весь день снег, метель, термометр покажет −3…5°C.
В четверг днем около нуля, снег.
В пятницу резко похолодает: днем −9…11°C. Снег, метель и сильный северный ветер.
Хорошей недели, друзья!
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Февраль со старта собирается подтвердить, что он «люты».
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