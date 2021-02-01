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Февраль начинается с морозов. Какой будет погода в Витебске на неделе

01.02.2021 06:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Февраль со старта собирается подтвердить, что он «люты» — самый холодный месяц зимы. На новой неделе витеблян ждут снег и морозы, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник — −3…5°C. Возможен снег.

Во вторник воздух охладится до −8°C. Ветрено.

В среду весь день снег, метель, термометр покажет −3…5°C.

В четверг днем около нуля, снег.

В пятницу резко похолодает: днем −9…11°C. Снег, метель и сильный северный ветер.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Февраль со старта собирается подтвердить, что он «люты».
 
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