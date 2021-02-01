ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов

Источник материала: Витьбичи (Витебск)

— Слышала, что в этом году начнется выдача биометрических паспортов. Что необходимо для получения такого документа, и для чего он нужен?

Алина Ксенофонтова.





— В Беларуси в 2021 году планируют начать выдачу ID-карт и биометрических паспортов. Сегодня подразделения по гражданству и миграции области готовы к приему граждан для выдачи биометрических документов. Помещения подготовлены, оснащены мебелью, установлено специальное оборудование. Все сотрудники прошли обучение, проведены опытная и тестовая эксплуатация программно-технического комплекса.

С учетом международной практики предлагается использование биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь только для выезда за границу. Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что помимо биографических данных и фотографии в нем содержатся оцифрованные биометрические сведения о его владельце, которые записаны на специальной микросхеме, встроенной в сам паспорт. Микросхема содержит основные личные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер документа с датой выдачи и окончанием срока действия, идентификационный номер, а также некоторые другие дополнительные сведения о гражданине (отпечатки пальцев, цифровая фотография).

Биометрический паспорт планируют выдавать по желанию граждан либо законных представителей несовершеннолетних с момента рождения и до 14 лет, срок действия — 5 лет, а после 14 лет –10.

Основное назначение паспорта — использование для выезда граждан за границу. Особо следует отметить, что проведение обязательной массовой замены паспорта гражданина Республики Беларусь образца 1996 года на биометрический паспорт не планируется. Смена будет происходить постепенно по мере окончания действующего документа, в случае утраты либо по желанию гражданина.

Аналогично планируется внедрять ID-карты, выдавать их станут на такие же сроки. Фактически они станут документом, удостоверяющим личность внутри страны, с возможностью совершения юридически значимых действий за счет использования личной электронной цифровой подписи. На ID-карте разместится та же информация о владельце, что и в биометрическом паспорте, то есть биометрические данные и основные биографические данные владельца: ФИО, гражданство, дата выдачи, срок действия документа. На карте будет две фотографии: на лицевой стороне цветная, на обратной стороне черно-белая. Планируется, что с помощью ID-карты можно будет не выходя из дома по интернету через компьютер или мобильное уст­ройство заходить на единый портал электронных услуг и заказывать различные услуги или электронно-административные процедуры, а также осущест­влять юридически значимые действия с использованием электронной цифровой подписи.

Сроки изготовления документов предполагаются следующие:

15 рабочих дней со дня обращения (в обычном порядке);

10 рабочих дней со дня обращения (в ускоренном порядке);

5 рабочих дней со дня обращения (в срочном порядке).

Для получения первого биометрического документа, гражданину Республики Беларусь необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства. В последующем обмен биометрических документов можно будет осуществить в любом аналогичном подразделении на территории Республики Беларусь.