Генпрокурор Беларуси рассказал, как планируют ужесточить наказание за экстремизм

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура Беларуси считает, что к уголовной ответственности должны привлекаться не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил глава ведомства Андрей Швед.



Фото: СТВ

Генпрокурор рассказал, что ведомство предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность.

— Что касается усиления уголовной ответственности, речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности, — заявил Швед

Он пояснил, что под содействием подразумевает обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов и символики, пропаганду, разжигание розни и так далее.

— То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия. Поэтому в дальнейшем принятием этой нормы (введением в Уголовных кодекс), она будет иметь не только профилактический серьезный характер, но и позволит нам в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности, — сказал он.

В начале года Генпрокуратура предложила усилить ответственность за проявления экстремизма. Прокуратура, в частности, предлагала конкретизировать определенные действия и квалифицировать их как экстремизм, усилить ответственность, в том числе уголовную, за экстремизм и связанные с ним преступления, определить более точные критерии, по которым определенные действия будут проявлять признаки экстремизма.

Напомним, в конце 2020 года Генпрокуратура возбудила уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Дела возбуждены в отношении членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской.

29 января официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак заявила , что ведомство готовит пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики.