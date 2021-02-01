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Генпрокурор Беларуси рассказал, как планируют ужесточить наказание за экстремизм
01.02.2021 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура Беларуси считает, что к уголовной ответственности должны привлекаться не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники. Об этом в эфире телеканала СТВ
Генпрокурор рассказал, что ведомство предлагает усилить ответственность за экстремистскую деятельность.
— Что касается усиления уголовной ответственности, речь идет о том, чтобы дополнить некоторые статьи Уголовного кодекса нормами о том, что уголовной ответственности будут подлежать не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и любые участники, а также лица, которые оказывают содействие экстремистским формированиям, их финансируют и в любой иной форме способствуют экстремистской деятельности, — заявил Швед
Он пояснил, что под содействием подразумевает обучение людей, распространение среди них экстремистских взглядов и символики, пропаганду, разжигание розни и так далее.
— То есть любые формы действия, которые направлены на то, чтобы предать действиям экстремистских формирований определенный результат, направленный на дестабилизацию общественной обстановки, нарушение общественного порядка и иные противоправные и негативные последствия. Поэтому в дальнейшем принятием этой нормы (введением в Уголовных кодекс), она будет иметь не только профилактический серьезный характер, но и позволит нам в том числе на корню пресекать факты, связанные с финансированием экстремистской деятельности, — сказал он.
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Генпрокуратура Беларуси считает, что к уголовной ответственности должны привлекаться не только организаторы экстремистских формирований и их руководители, но и...
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