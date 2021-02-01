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Генпрокурор предлагает ужесточить закон о противодействии экстремизму
01.02.2021 09:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Изменения в Уголовный кодекс Беларуси предлагает внести Генеральная прокуратура. Об этом заявил глава ведомства Андрей Швед, пишет
По его словам, речь идет о дополнении некоторых статей УК нормами о том, что любые участники (не только организаторы) экстремистских формирований должны будут подлежать уголовной ответственности. Под нее будут подпадать также и лица, оказывающие содействие и финансирующие данную деятельность.
Швед уточнил, что под содействием понимается распространение среди граждан экстремистских взглядов и символики, разжигание розни, любые формы действий, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.
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Изменения в Уголовный кодекс Беларуси предлагает внести Генеральная прокуратура.
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