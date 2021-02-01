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В Гродно мальчик застрял между морскими контейнерами. Вызволяли спасатели

01.02.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно нога ребенка застряла между морскими контейнерами. На помощь мальчику пришлось звать спасателей, сообщает МЧС.


Фото: mchs.gov.by

Все произошло в воскресенье, 31 января. В 17.01 спасателям поступило сообщение о том, что по улице Индурское шоссе у ребенка нога застряла между морскими контейнерами.

Спасатели, когда приехали на место, выяснили, что ребенок во время игры взобрался на морские контейнеры, расположенные на территории строительного магазина, оступился, в результате чего нога оказалась зажатой между ними. Самостоятельно выбраться ребенок не смог.


Фото: mchs.gov.by

Чтобы вызволить застрявшего ребенка, сотрудники МЧС применили специальный аварийно-спасательный инструмент.

После осмотра медиками мальчик был отпущен домой, в госпитализации он не нуждался.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно нога ребенка застряла между морскими контейнерами. На помощь мальчику пришлось звать спасателей.
 
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