В Гродно мальчик застрял между морскими контейнерами. Вызволяли спасатели

Источник материала: Tut.by

В Гродно нога ребенка застряла между морскими контейнерами. На помощь мальчику пришлось звать спасателей, сообщает МЧС.



Фото: mchs.gov.by

Все произошло в воскресенье, 31 января. В 17.01 спасателям поступило сообщение о том, что по улице Индурское шоссе у ребенка нога застряла между морскими контейнерами.

Спасатели, когда приехали на место, выяснили, что ребенок во время игры взобрался на морские контейнеры, расположенные на территории строительного магазина, оступился, в результате чего нога оказалась зажатой между ними. Самостоятельно выбраться ребенок не смог.



Фото: mchs.gov.by

Чтобы вызволить застрявшего ребенка, сотрудники МЧС применили специальный аварийно-спасательный инструмент.

После осмотра медиками мальчик был отпущен домой, в госпитализации он не нуждался.