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В Гродно мальчик застрял между морскими контейнерами. Вызволяли спасатели
01.02.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно нога ребенка застряла между морскими контейнерами. На помощь мальчику пришлось звать спасателей,
Все произошло в воскресенье, 31 января. В 17.01 спасателям поступило сообщение о том, что по улице Индурское шоссе у ребенка нога застряла между морскими контейнерами.
Спасатели, когда приехали на место, выяснили, что ребенок во время игры взобрался на морские контейнеры, расположенные на территории строительного магазина, оступился, в результате чего нога оказалась зажатой между ними. Самостоятельно выбраться ребенок не смог.
Чтобы вызволить застрявшего ребенка, сотрудники МЧС применили специальный аварийно-спасательный инструмент.
После осмотра медиками мальчик был отпущен домой, в госпитализации он не нуждался.
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В Гродно нога ребенка застряла между морскими контейнерами. На помощь мальчику пришлось звать спасателей.
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