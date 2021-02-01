В минском общепите ищут иностранцев-нелегалов. Одного уже решили депортировать в Азербайджан

Источник материала: Tut.by

Сотрудники управления по гражданству и миграции проверяют столичный общепит. Нашлись нелегалы, одного депортируют в Азербайджан. Об этом сообщает милиция Минска в официальном телеграм-канале.



Фото: милиция Минска

За прошлую неделю в пунктах быстрого питания столицы выявили восемь фактов нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

К административной ответственности привлекли четырех иностранцев, которые работали без специального разрешения. Гражданина Азербайджана решили депортировать в принудительном порядке.

Привлекли к административной ответственности и четырех представителей организаций, в которых с нарушениями работали иностранцы.