﻿ В минском общепите ищут иностранцев-нелегалов. Одного уже решили депортировать в Азербайджан. 21.by
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В минском общепите ищут иностранцев-нелегалов. Одного уже решили депортировать в Азербайджан

01.02.2021 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники управления по гражданству и миграции проверяют столичный общепит. Нашлись нелегалы, одного депортируют в Азербайджан. Об этом сообщает милиция Минска в официальном телеграм-канале.


Фото: милиция Минска

За прошлую неделю в пунктах быстрого питания столицы выявили восемь фактов нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

К административной ответственности привлекли четырех иностранцев, которые работали без специального разрешения. Гражданина Азербайджана решили депортировать в принудительном порядке.

Привлекли к административной ответственности и четырех представителей организаций, в которых с нарушениями работали иностранцы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники управления по гражданству и миграции проверяют столичный общепит. Нашлись нелегалы, одного депортируют в Азербайджан. Об этом сообщает милиция Минска...
 
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