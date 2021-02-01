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В минском общепите ищут иностранцев-нелегалов. Одного уже решили депортировать в Азербайджан
01.02.2021 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники управления по гражданству и миграции проверяют столичный общепит. Нашлись нелегалы, одного депортируют в Азербайджан. Об этом
За прошлую неделю в пунктах быстрого питания столицы выявили восемь фактов нарушения законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.
К административной ответственности привлекли четырех иностранцев, которые работали без специального разрешения. Гражданина Азербайджана решили депортировать в принудительном порядке.
Привлекли к административной ответственности и четырех представителей организаций, в которых с нарушениями работали иностранцы.
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Сотрудники управления по гражданству и миграции проверяют столичный общепит. Нашлись нелегалы, одного депортируют в Азербайджан. Об этом сообщает милиция Минска...
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