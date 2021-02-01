﻿ Прогулочного дворика нет, вместо санузла - биотуалет. Пинские депутаты рассказали, что не так с местным ИВС. 21.by
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Прогулочного дворика нет, вместо санузла - биотуалет. Пинские депутаты рассказали, что не так с местным ИВС

01.02.2021 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Через изолятор временного содержания Пинского ГОВД ежегодно проходит около 3000 человек. Такие цифры обнародовал президиум Пинского городского Совета депутатов после многочисленных жалоб граждан на условия содержания задержанных в ИВС, пишет «Медиа-Полесье».


Изолятор построен в 1931 году и размещается в подвальном помещении ниже уровня канализационной системы. По этой технической причине нет возможности оборудовать камеры санитарными узлами, умывальниками, кранами с водопроводной водой. Поэтому в качестве альтернативы санитарным узлам в камерах предусмотрены биотуалеты.

Организация прогулок для задержанных на свежем воздухе невозможна по причине отсутствия прогулочного двора.

По информации президиума Пинского горсовета депутатов, городские власти знают об этих проблемах и совместно с УВД Брестского облисполкома работают над их решением. В частности, в 2019 году в МВД РБ направлено предложение о включении в подпрограмму государственной программы на 2021−2025 годы «Строительство и реконструкция зданий и сооружений МВД» строительство в Пинске здания изолятора временного содержания.

 
 
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