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А. Лукашенко принял с докладом главу Госпогранкомитета

01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси.

Президент: Армия и погранвойска почувствовали, что страну надо защищать более основательно

Об этом стало известно по итогам встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны госрубежей ежегодно выносят на уровень главы государства.  Он требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется  (как и геополитический расклад в регионе). Безопасность границы - одна из основ функционирования государства. Минувший год во многом был сложным,   однако стражи рубежей справились с поставленной задачей.  

Итоги года для пограничников



В целом  граница Беларуси находится под строгим контролем. За последнее время количество нарушений снизилось почти в два раза. Пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов. Силы и средства Госпогранкомитет вложил  в развитие инфраструктуры  - это более 5 миллионов долларов за минувший год. Провели специалисты и ревизию рубежей: обозначено 80 километров границы с Украиной, установлено свыше тысячи погранзнаков.

 
 
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Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Президент: Армия и погранвойска почувствовали, что страну надо защищать более...
 
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