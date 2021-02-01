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Президент: Армия и погранвойска почувствовали, что страну надо защищать более основательно

Итоги года для пограничников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко принял с докладом главу Госпогранкомитета Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси. Президент: Армия и погранвойска почувствовали, что страну надо защищать более...

Президент утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси.Об этом стало известно по итогам встречи во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял главу Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Вопрос охраны госрубежей ежегодно выносят на уровень главы государства. Он требует корректировок, поскольку оперативная обстановка постоянно меняется (как и геополитический расклад в регионе). Безопасность границы - одна из основ функционирования государства. Минувший год во многом был сложным, однако стражи рубежей справились с поставленной задачей.В целом граница Беларуси находится под строгим контролем. За последнее время количество нарушений снизилось почти в два раза. Пограничники вскрыли 12 каналов наркотрафика, выявили 45 экстремистов. Силы и средства Госпогранкомитет вложил в развитие инфраструктуры - это более 5 миллионов долларов за минувший год. Провели специалисты и ревизию рубежей: обозначено 80 километров границы с Украиной, установлено свыше тысячи погранзнаков.