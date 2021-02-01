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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент принял с докладом главу Минприроды Охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов - на повестке встречи. Беларусь продолжит уделять этим вопросам серьезное внимание, отметил...

Охрана окружающей среды и разумное потребление природных ресурсов - на повестке встречи. Беларусь продолжит уделять этим вопросам серьезное внимание, отметил Александр Лукашенко. Бережное отношение к природе - мировой тренд для любого развитого государства. Это и платформа для ряда смежных отраслей: туризма, здравоохранения, сельского хозяйства. Напрямую с экономикой связано изучение и разработка недр. По индексу экологической эффективности Беларусь входит в число 50 лучших стран мира, опережая всех членов Евразийского экономического союза. И это тоже яркий показатель отношения к земле, на которой живешь. Подробности встречи - в наших следующих выпусках.