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Комната студента в стиле 80-х появилась в Минске
01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак жили студенты советских времен? Ознакомиться с их бытом можно в Музее истории студенческих общежитий Белгосуниверситета. Экспозицию более чем из 300 экспонатов собрали к 100-летию вуза. Все они отражают значимые события, начиная с 1926 года. Главная особенность выставки - модель комнаты советского студента, оформленная в стилистике 80-х.
Алла Мелех, директор студгородка БГУ: "Один из важный экспонатов - это чемодан, который заполнен соленьями, носками, книгами. Это чемодан бывшей студентки биофака, которая училась у нас в конце 50-х, начале 60-х годов. У нас даже остался экспонат, мы нашли коврик, когда готовили комнату, с символикой Олимпиады 80-х. Я вспоминаю слова одного выпускника, который приехал на встречу со своими ребятами, и он говорит, это все хорошо, я все посмотрел. А мне бы так хотелось попасть в общежитие. Я понимаю, что образа той комнаты, которая у меня была, я уже не увижу. Но я хотя бы воздух вдохну".
В будущем планируется расширение коллекции.
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Как жили студенты советских времен? Ознакомиться с их бытом можно в Музее истории студенческих общежитий Белгосуниверситета. Экспозицию более чем из 300 экспонатов...
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