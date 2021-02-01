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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комната студента в стиле 80-х появилась в Минске Как жили студенты советских времен? Ознакомиться с их бытом можно в Музее истории студенческих общежитий Белгосуниверситета. Экспозицию более чем из 300 экспонатов...

Как жили студенты советских времен? Ознакомиться с их бытом можно в Музее истории студенческих общежитий Белгосуниверситета. Экспозицию более чем из 300 экспонатов собрали к 100-летию вуза. Все они отражают значимые события, начиная с 1926 года. Главная особенность выставки - модель комнаты советского студента, оформленная в стилистике 80-х.В будущем планируется расширение коллекции.