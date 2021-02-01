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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Агроклассы пользуются популярностью у школьников Основы ведения сельского хозяйства изучают более 600 школьников Витебской области в специализированных агроклассах. Теорию оттачивают на практике. Для...

Основы ведения сельского хозяйства изучают более 600 школьников Витебской области в специализированных агроклассах. Теорию оттачивают на практике. Для старшеклассников, которые решили связать свое будущее с АПК, предусмотрены выездные уроки в лучшие хозяйства региона. Об особенностях профессий рассказывают агрономы, зоотехники.Также налажено сотрудничество с Витебской академией ветеринарной медицины, где готовят востребованных специалистов для АПК.Агроклассы созданы во всех регионах. Для выпускников предусмотрены льготы при поступлении на сельхозспециальности.