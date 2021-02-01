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Агроклассы пользуются популярностью у школьников

01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Основы ведения сельского хозяйства  изучают более 600 школьников Витебской области в специализированных агроклассах. Теорию оттачивают на практике.  Для старшеклассников, которые решили связать свое будущее с АПК, предусмотрены выездные уроки в лучшие хозяйства региона. Об особенностях профессий рассказывают агрономы, зоотехники. 

Также налажено сотрудничество с Витебской академией ветеринарной медицины, где готовят востребованных специалистов для АПК.  

Анастасия Напольская, учащаяся Вороновской средней школы: "Я выросла в деревне, мои родители работают в сельскохозяйственной сфере. Я с удовольствием пошла учиться в класс с аграрной направленностью".

Оксана Орлова, учитель Вороновской средней школы: "Знакомятся на практике с технологиями производства сельскохозяйственной продукции. Также они знакомятся с новой техникой. Занятия, организованные таким образом, дают возможность выпускникам погрузиться в профессию".

Агроклассы созданы во всех регионах. Для выпускников предусмотрены льготы при поступлении на сельхозспециальности. 

 
 
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Основы ведения сельского хозяйства  изучают более 600 школьников Витебской области в специализированных агроклассах. Теорию оттачивают на практике.  Для...
 
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