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Агроклассы пользуются популярностью у школьников
01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОсновы ведения сельского хозяйства изучают более 600 школьников Витебской области в специализированных агроклассах. Теорию оттачивают на практике. Для старшеклассников, которые решили связать свое будущее с АПК, предусмотрены выездные уроки в лучшие хозяйства региона. Об особенностях профессий рассказывают агрономы, зоотехники.
Также налажено сотрудничество с Витебской академией ветеринарной медицины, где готовят востребованных специалистов для АПК.
Анастасия Напольская, учащаяся Вороновской средней школы: "Я выросла в деревне, мои родители работают в сельскохозяйственной сфере. Я с удовольствием пошла учиться в класс с аграрной направленностью".
Оксана Орлова, учитель Вороновской средней школы: "Знакомятся на практике с технологиями производства сельскохозяйственной продукции. Также они знакомятся с новой техникой. Занятия, организованные таким образом, дают возможность выпускникам погрузиться в профессию".
Агроклассы созданы во всех регионах. Для выпускников предусмотрены льготы при поступлении на сельхозспециальности.
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Основы ведения сельского хозяйства изучают более 600 школьников Витебской области в специализированных агроклассах. Теорию оттачивают на практике. Для...
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