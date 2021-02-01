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Правила безопасности на льду

01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Опасная ситуация  образовалась  на водоемах Беларуси  из-за погодных контрастов. Резкие перепады температуры повлияли на качество льда.  Спасатели призывают внимательно исследовать водоем перед выходом. Рыболовам советуют не отходить далеко от берега. На случай экстренной ситуации - брать с собой спасательный жилет и веревку. Если все-таки попали в "ледяную ловушку", то главное - не паниковать.

Андрей Головков, председатель Смолевичской районной организации ОСВОД: "Пока одежда не намокла, есть время выбраться. Человек находится еще на плаву, а тем более, если он в жилете - нужно стараться  выкарабкаться  на лед. Даже путем перекатывания. Когда хотя бы только половина корпуса оказалась на льду, нужно перекатываниями стараться уходить на более крепкий лед".

Определить прочность льда можно визуально. Прозрачная поверхность с зеленым или синим оттенком - самая надежная. Белого же цвета - вдвое тоньше. А вот матово-белый или желтый лед следует избегать.

 
 
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Опасная ситуация  образовалась  на водоемах Беларуси  из-за погодных контрастов. Резкие перепады температуры повлияли на качество льда.  Спасатели призывают...
 
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