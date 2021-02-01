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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правила безопасности на льду Опасная ситуация образовалась на водоемах Беларуси из-за погодных контрастов. Резкие перепады температуры повлияли на качество льда. Спасатели призывают...

Опасная ситуация образовалась на водоемах Беларуси из-за погодных контрастов. Резкие перепады температуры повлияли на качество льда. Спасатели призывают внимательно исследовать водоем перед выходом. Рыболовам советуют не отходить далеко от берега. На случай экстренной ситуации - брать с собой спасательный жилет и веревку. Если все-таки попали в "ледяную ловушку", то главное - не паниковать.Определить прочность льда можно визуально. Прозрачная поверхность с зеленым или синим оттенком - самая надежная. Белого же цвета - вдвое тоньше. А вот матово-белый или желтый лед следует избегать.