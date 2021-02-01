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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Рабинович: Вопрос с вакциной в Украине остается открытым Все острее становится вопрос с вакцинацией в Украине. Как заявил президент страны, Киев вынужден стоять с "протянутой рукой". Уповать остается лишь на поставку...

Все острее становится вопрос с вакцинацией в Украине. Как заявил президент страны, Киев вынужден стоять с "протянутой рукой". Уповать остается лишь на поставку препаратов от Всемирной организации здравоохранения. К слову, в последнее время страна все чаще надеется не на свои ресурсы, а на помощь извне. О том, к чему может привести постоянное потакание внешним игрокам, рассказал Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина"