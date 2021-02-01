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В. Рабинович: Вопрос с вакциной в Украине остается открытым

01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все острее становится вопрос с вакцинацией в Украине. Как заявил президент страны,  Киев вынужден стоять с "протянутой рукой". Уповать остается лишь на поставку препаратов от Всемирной организации здравоохранения. К слову, в последнее время страна все чаще надеется не на свои ресурсы, а на помощь извне. О том, к чему может привести постоянное потакание внешним игрокам, рассказал Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина"

Вадим Рабинович, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (Украина): "Парламент молчит, он перепуган. Они боятся рассказать о требованиях МВФ, которые им выкатят в следующий раз. Ни одной стране таких условий не ставят, как они поставили Украине. Должны закончиться хотелки МВФ. Они должны понять, что находятся в одном шаге от катастрофы".

 
 
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Все острее становится вопрос с вакцинацией в Украине. Как заявил президент страны,  Киев вынужден стоять с "протянутой рукой". Уповать остается лишь на поставку...
 
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