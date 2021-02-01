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Тренд на инновации в отечественном ВПК
01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдним из основных источников дохода в бюджете по-прежнему остаются предприятия Госкомвоенпрома. Чистая прибыль за прошлый год - более 270 миллионов рублей.
На выставке вооружения Milex-2021 Беларусь представит 230 новинок
Как заметил Дмитрий Пантус, в этом году экзаменом для всей военно-промышленной отрасли Беларуси станет традиционная выставка Milex. Там отечественные оружейники представят 230 новинок своей продукции: от средств связи и беспилотников до ракет и реактивных систем залпового огня.
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Одним из основных источников дохода в бюджете по-прежнему остаются предприятия Госкомвоенпрома. Чистая прибыль за прошлый год - более 270 миллионов рублей. О...
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