ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тренд на инновации в отечественном ВПК

01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Одним из основных источников дохода в бюджете по-прежнему остаются  предприятия Госкомвоенпрома. Чистая прибыль за прошлый год - более 270 миллионов рублей.  О финансово-экономических показателях отечественного ВПК, планах на будущий год и  стратегии развития - руководитель комитета Дмитрий Пантус рассказал в "Главном эфире".  В частности,  было отмечено, что задан акцент на создании новых образцов, изменении в управлении, трансформации отрасли и импортозамещении.  Отдельно коснулись новых возможностей оршанского предприятия "Техника связи". Они первыми освоили производство масок и респираторов, а на  некоторые виды уже получили сертификацию ЕАЭС. 

На выставке вооружения Milex-2021 Беларусь представит 230 новинок

Тренд на инновации в отечественном ВПК


Как заметил Дмитрий Пантус,  в  этом году экзаменом для всей военно-промышленной отрасли Беларуси станет традиционная выставка Milex. Там отечественные оружейники представят 230 новинок своей продукции:  от средств связи и беспилотников  до ракет и реактивных систем залпового огня. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из основных источников дохода в бюджете по-прежнему остаются  предприятия Госкомвоенпрома. Чистая прибыль за прошлый год - более 270 миллионов рублей.  О...
 
Новости дня
Новости общества
 
Столичный бизнес поддержат субсидиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by