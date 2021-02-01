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Столичный бизнес поддержат субсидиями
01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСумма составит миллион рублей. Она заложена в бюджет города для развития предпринимательской деятельности. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе для погашения части процентов по кредитам и выплату лизинговых платежей. В прошлом году господдержкой воспользовались 35 субъектов хозяйствования.
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Сумма составит миллион рублей. Она заложена в бюджет города для развития предпринимательской деятельности. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе...
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