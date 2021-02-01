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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичный бизнес поддержат субсидиями Сумма составит миллион рублей. Она заложена в бюджет города для развития предпринимательской деятельности. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе...

Сумма составит миллион рублей. Она заложена в бюджет города для развития предпринимательской деятельности. Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе для погашения части процентов по кредитам и выплату лизинговых платежей. В прошлом году господдержкой воспользовались 35 субъектов хозяйствования.