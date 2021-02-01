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Военные поздравили Героя Советского Союза

01.02.2021 12:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Героя Советского Союза, полковника в отставке Ивана  Кустова с 97-летием поздравили Вооруженные Силы.  Ветеран Великой Отечественной сражался на Южном, 3-м Украинском и 1-м белорусском фронтах. Освобождал Украину, Молдавию, Польшу. Несколько раз был ранен.  Получил медаль "Золотую Звезду" за бой в январе 45-го, когда рота под его командованием отбила 7 атак противника и удержала плацдарм. Фронтовик и сегодня в строю, активен в военно-патриотической работе. 
 
 
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Героя Советского Союза, полковника в отставке Ивана  Кустова с 97-летием поздравили Вооруженные Силы.  Ветеран Великой Отечественной сражался на Южном, 3-м...
 
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