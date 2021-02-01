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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Военные поздравили Героя Советского Союза Героя Советского Союза, полковника в отставке Ивана Кустова с 97-летием поздравили Вооруженные Силы. Ветеран Великой Отечественной сражался на Южном, 3-м...

Героя Советского Союза, полковника в отставке Ивана Кустова с 97-летием поздравили Вооруженные Силы. Ветеран Великой Отечественной сражался на Южном, 3-м Украинском и 1-м белорусском фронтах. Освобождал Украину, Молдавию, Польшу. Несколько раз был ранен. Получил медаль "Золотую Звезду" за бой в январе 45-го, когда рота под его командованием отбила 7 атак противника и удержала плацдарм. Фронтовик и сегодня в строю, активен в военно-патриотической работе.