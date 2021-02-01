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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси с сегодняшнего дня выросли пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет Суммы выплат увеличились в среднем на 10,5 %. Так, на первого ребенка в месяц предусмотрено почти 473 рубля, на второго и последующих детей - 540, на ребенка-инвалида - 608....

Суммы выплат увеличились в среднем на 10,5 %. Так, на первого ребенка в месяц предусмотрено почти 473 рубля, на второго и последующих детей - 540, на ребенка-инвалида - 608. Пересчет пособий плановый - в связи с ростом среднемесячной зарплаты. В четвертом квартале она составила 1 351 рубль.Повышается и единовременное пособие при рождении ребенка. При появлении первого младенца выплаты повысятся до 2 629 рублей. Если второй и последующие, то это уже 3 680 рублей. По сравнению с февралем прошлого года выплаты увеличились более чем на 9 %.